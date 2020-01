View this post on Instagram

Viendo la que se está montando y que no pienso acudir a ningún medio a desmentir mi vida, os voy a aclarar algo que salió ayer y que contestaré aquí. Mi intención con mi matrimonio y con mi vida es que no sea un circo, esto qué quiere decir? que durante 3 meses lo ha sido, por muchas partes y por mi parte también, cosa que me arrepiento y no pienso volver a repetir. Bien, aclarando lo que salió ayer [email protected] y digo [email protected] en algún momento pasamos por un mal momento, una discusión o lo que sea con nuestra pareja, quién te diga que nunca discute con su pareja es que te miente, no existe nada perfecto pero si que se puede hacer que todo sea mejor. Eso no quiere decir que todo sea maravilloso, pero mi mujer me dijo que quería entrar y yo la estoy apoyando en ello, para mi no hacía falta volver, vivo muy tranquilo en mi casa y prefiero que me lo demuestren en la intimidad, pero es su decisión y en todo momento la he respetado. Respecto a mi actuación del otro día quién me conozca sabe que sé reconocer los errores y el otro día los hubo, pero @estelagrande sigue siendo mi mujer y allí estaré apoyándola. Veo el 24H y no hay nada de momento que haya visto que me haga pensar que voy a tirar mi matrimonio al garete. Dicho todo esto espero haberos solucionado las dudas, le agradezco a mi padre que me apoye en muchas cosas y sé cuál es su postura en todo esto. Ya dije que mi vida la dirijo yo, si me la pego, me la pego yo y quién está en mi vida a día de hoy es @estelagrande ❤️❤️ #d13siempre