«Antonio David y Olga no se han separado, puede que eso ocurra dentro de un año, pero hoy por hoy ellos siguen juntos», ha afirmado el colaborador.

Mientras todos opinan sobre la supuesta separación de Antonio David Flores y Olga Moreno, los principales protagonistas guardan silencio. El matrimonio, que lleva más de dos décadas juntos -doce de ellos como marido y mujer-, no se ha pronunciado por el momento aunque son muchos los que están reaccionando a la noticia, entre ellos, Diego Arrabal, amigo del malagueño. «No me puedo creer una mentira», ha afirmado de forma tajante.

El reportero gráfico durante su intervención en ‘Viva la vida’ ha explicado que no es cierto que hayan roto. «Antonio David y Olga no se han separado, puede que eso ocurra dentro de un año, pero hoy por hoy ellos siguen juntos», ha asegurado sin atisbo de duda. «Llevo muchos años en este trabajo y es uno de los temas de los que estoy escuchando más barbaridades. No puede ser blanco o amarillo. La posibilidad de que sea de todos los colores es imposible. Esto sí que va a marcar un antes y un después en la prensa y en algunos compañeros», ha señalado.

Diego Arrabal ha desmentido la información, pero ha reconocido que no había hablado del tema con Antonio David Flores. Eso sí, añadía que este se está tomando el asunto muy en serio. «No lo sé por él. Está denunciando y está tomando medidas legales. No es que crea que es una mentira, estoy completamente seguro de que es mentira. Puede que dentro de un año rompan, pero hoy por hoy siguen juntos».

Asimismo se ha pronunciado sobre Olga Moreno y unas informaciones que han circulado los últimos días sobre las supuestas deslealtades de su marido. Terelu Campos ha asegurado recientemente que estaba pidiendo a su círculo más íntimo saber toda la verdad. Algo que confirmaba Diego Arrabal. «Es inaguantable todo lo que se está diciendo de ellos estos días. Es normal que al final Olga se pregunte qué hay de cierto en todo lo que se está diciendo de su marido».

Un pacto de silencio

Tanto Antonio David Flores como Olga Moreno han acuñado el silencio como su mejor defensa estos últimos días. La noticia de su supuesta separación ha despertado muchas reacciones entre los distintos colaboradores de Mediaset. Kiko Matamoros, quien siempre ha mantenido una buena relación con el ex Guardia Civil, ha reconocido que existe «un pacto de silencio» entre ambos. El colaborador no ha entrado a valorar si la información es verdad o no, pero ha explicado que habían acordado estar callados ante las preguntas de la prensa. «Pueden estar separados y puede ser también que a los intereses de los dos les convenga el silencio». Un tema que está generando muchas incógnitas y se produce después de un tiempo de gran exposición mediática para el matrimonio tras la emisión del documental de Rocío Carrasco, ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’.