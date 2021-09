«No todo en la vida es el dinero. Carmen se equivoca», ha afirmado tajante el paparazzi sobre el fichaje de la hija de María Teresa Campos por ‘Sálvame’.

Fue el pasado mes de mayo cuando Diego Arrabal cerraba una etapa en televisión despidiéndose de la audiencia de ‘Viva la vida’. Lo hacía tras permanecer cuatro años como colaborador habitual en el programa que presenta Emma García. Sin embargo, ahora parece haber recapacitado con el inicio de este nuevo curso. No solo ha regresado a su silla, también lo ha hecho cargando duramente contra su compañera, Carmen Borrego.

Como es habitual en él, el paparazzi ha hablado sin pelos en la lengua. Ha reaccionado al fichaje estrella de la hija de María Teresa Campos como nueva colaboradora de ‘Sálvame’ -el programa que tantos quebraderos de cabeza le produjo en su momento- y del que salió de forma controvertida.

«Yo sabía ya desde hace tiempo que estaban hablando. No es la única del clan Campos que ha estado hablando con otros programas. Yo eso no lo veo mal», ha comenzado señalando el fotógrafo. «Todos estamos en un mercado y si alguien te da más dinero… Pero no todo en la vida es el dinero. Carmen se equivoca». Añadía que por lo que él es conocedor su marcha se debe principalmente a un «motivo económico».

«Todo el mundo necesita dinero para vivir y cada uno sabrá en su casa los gastos que tiene, pero va al matadero directamente, de verdad te lo digo», afirmaba el fotógrafo sin ningún tipo de reparos. Unas palabras que suscribía Kiko Matamoros: «No a corto plazo, pero llegará un momento en el que habrá que rentabilizar el fichaje. Hay personajes que sabemos la carga que conlleva trabajar en distintos espacios».

Diego Arrabal ha recordado lo mal que lo había pasado Carmen Borrego durante el tiempo en el que había estado allí: «No puedes ir a una casa donde literalmente a ti te han humillado. Yo no vuelve a una casa donde me han humillado». El fotógrafo ha explicado el día que tuvo claro que su compañera volvería a ‘Sálvame’, lo supo cuando defendió a Kiko Hernández durante su participación en ‘La última cena’.

Se despide de ‘VLV’

Por su parte, Carmen Borrego ha mostrado su pesar de cerrar una etapa profesional en ‘Viva la vida’, un formato más amable en el que se desenvolvía a la perfección. “Todos llega un momento en que te hacen una oferta y decides”, ha contado. Añadía que le hubiera gustado continuar, pero que finalmente no ha podido ser. Emma García le ha manifestado su pesar. «Me da pena», le ha dicho.

Carmen Borrego regresa a la que fue su casa durante un tiempo y lo hace de forma triunfal. La hija de María Teresa Campos tiene ganas de reincorporarse y sus compañeros parecen querer recibirla con los brazos abiertos. Seguro que dentro de unos días la audiencia dictará sentencia sobre esta segunda oportunidad profesional en el magacín de Telecinco.