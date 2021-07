Nagore Robles no deja de sorprendernos con sus reflexiones. La colaboradora de televisión ha acudido al plató de ‘Sobreviviré After Show’ para contar algunas experiencias personales que ella ha vivido a lo largo de estos últimos años. De hecho, la colaboradora de televisión ha explicado en más de una ocasión lo mal que lo pasó cuando falleció su mejor amiga, una triste noticia que coincidió con el día de su cumpleaños.

Fue el momento más duro de su vida y no puede evitar las lágrimas cuando lo recuerda. «Me ocurrió algo. Mi mejor, amiga, que era como mi madre, mi pareja, mi hermana, mi todo, fue diagnosticada de cáncer. Estuve a su lado cada día, era un motivo para…», comenzaba a contar sin poder evitar derramar sus lágrimas. «Ella me decía ‘si supieras la luz que me das’ y yo la veía súper enfermita y decía: ‘si supieras la vida que me estás dando’. Es la relación más importante que he tenido en mi vida. Fue una enfermedad muy larga, fueron seis años. Después de muchas operaciones en el 12 de octubre, nos dicen que poco más se puede hacer», seguía explicando.

«Hicimos un último viaje y fue maravilloso, fue una despedida muy bonita. A la vuelta de ese viaje yo iba a casa destrozada pero nunca le mostré a ella como estaba. Llegaba a casa con mi chica y me rompía. Ella me decía, no puedes acabar así porque acabarás rota. Llegué de ese viaje y me dijo: ‘engo un regalo para ti'», declaraba.

Nagore Robles se emociona al recordar a su amiga fallecida

«Fuimos a casa de una amiga y salió una bolita pequeñita. Era mi perro Nash. Me salvó la vida. Yo decía: ‘¿Cómo me voy a ocupar ahora de un perro?’. Son como ángeles en la tierra. Es increíble cómo pueden querernos tanto. A parte de mi terapeuta, Nash me salvó la vida. Mi amiga falleció el día de mi cumpleaños mientras presentaba ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’. Fue un día muy duro. Ahí conecté tanto con la tristeza que comencé una terapia muy dura pero muy bonita. Yo siempre aconsejo a todo el mundo que haga terapia», aconseja Nagore.

Ya confesó que lleva años acudiendo a terapia

Hace unos meses ofreció una entrevista para hablar de la salud mental: «Soy adicta a ir a terapia desde hace muchos años. He pasado por varias terapeutas, que me han ayudado muchísimo y lo siguen haciendo. Es algo que quiero mantener el resto de mi vida», empezaba diciendo orgullosa de poder contar con una ayuda externa para encontrarse mentalmente mejor.

Ella misma quiso explicar cómo se encuentra ahora: «En general estoy bien, feliz, no significa que haya días de mierda, que esté ansiosa, nerviosa, que no duerma, que esté triste… pero bueno, para mí son todas las fases del ser humano. Yo las acepto todas, pero en general te puedo decir que estoy bien. No siempre lo he estado y ha habido épocas complicadas. No se puede estar bien las 24 horas, es agotador. Te estarías engañando a ti misma», terminaba diciendo sobre la etapa que atraviesa.