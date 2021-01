Se conocieron en los ochenta y entre ellos surgió la chispa. Al colaborador le pareció «una mujer muy atractiva y muy guapa». Y la presentadora «mostró interés» por él.

Que a Kiko Matamoros siempre le han gustado las mujeres guapas no es novedad. A sus 64 años, el colaborador atesora una larga lista de conquistas en su curriculum amoroso. Muchas mujeres de enorme atractivo físico han pasado por sus brazos o han flirteado con él a lo largo de su intensa biografía. Lo que no sabíamos es que una de las mujeres con las que coqueteó y con las que pudo haber pasado algo más es Isabel Gemio.

«La cosa no fue a más»

El madrileño, que comentaba la tensa y polémica entrevista de la presentadora a María Teresa Campos, ha contado que la primera vez que vio a la extremeña se quedó cautivado por su belleza. «La conocí a finales de los 80 y ha llovido», decía. Era una época en la que la que Gemio «era socia de El loco de la colina». Jorge Javier Vázquez, socarrón, quiso saber por qué le salía una sonrisa de la boca al hablar de ella. «¿Ligasteis?», le preguntaba. El madrileño, sincero, contestaba: «Digamos que la cosa no fue a más, pero podía haber sucedido».

«Me pareció una mujer muy atractiva y muy guapa y bien», ha narrado Kiko Matamoros. «Ella luego parece ser que mostró interés entre los amigos comunes por mí». El madrileño ha detallado que coincidieron en varias ocasiones, pero no pasó nada entre ellos: «Volvimos a coincidir, pero yo tenía entonces una novia celosa». Jorge Javier bromeaba con su revelación y le recordaba que sus declaraciones desatarían las preguntas de numerosos reporteros de agencia, quienes a raíz de sus palabras le preguntarán a la periodista por esta anécdota.

«No pasó nada porque yo estaba con una chica entonces»

«He dicho que la conocí, que nos caímos bien y que le preguntaba a amigos comunes y gente de la profesión por mí», puntualizaba Matamoros. «No pasó nada porque yo estaba con una chica entonces. Además me dijeron… No sé cómo lo puedo contar para que ella no se moleste».

A continuación se dirigía a su compañera Chelo García Cortés para destacar: «A Chelo siempre se le han atribuido amistades entre gente famosa… Me dijeron que creían que de haber pasado algo, que no pasó, que tú te ibas a molestar mucho».