Este lunes, la colaboradora de ‘Sálvame’ cumple 54 años. ¿Emulará a su hermana y no la invitará a su fiesta de cumpleaños?

El lunes 11 de octubre, Carmen Borrego cumple 54 años. Una fecha muy especial que se produce en un momento especialmente delicado. Porque desde hace varias semanas su distanciamiento con Terelu se hace cada vez más pesado, más notorio… más incómodo. Pero la malagueña no quiere que nada ni nadie empañe su felicidad en el día de su aniversario. Un día que quiere celebrar por todo lo alto. La pregunta del millón es: ¿Soplará las velas de la tarta con su hermana?

Hasta el momento, la colaboradora de ‘Sálvame’ ha dejado claro que no quiere malos rollos con Terelu. Incluso ha adelantado que tienen una conversación pendiente. Hace poco coincidían en un acto público. Allí no entraron en profundidades sobre sus riñas y diferencias ante las cámaras, pero sí quedaron en hablar. «Coincidimos en un acto donde teníamos que ir las dos. Hablamos y hemos quedado en sentarnos para seguir hablando», ha contado Carmen.

«Me imagino que cuando me siente con ella me dirá muchas cosas», añadía. Lo que no ha revelado la andaluza es si se cobrará una ‘venganza’ con su hermana tras el feo que ésta le hizo en su fiesta de cumpleaños. Recordemos que Terelu cumplió 56 años el pasado 31 de agosto. Y en su celebración, que tuvo lugar en Madrid a su vuelta de sus vacaciones en Málaga, la hija pequeña de María Teresa Campos no estuvo invitada. Aquello fue una señal inequívoca del cisma entre ambas. Era la primera vez en mucho tiempo que no estaban juntas en un cumpleaños de Terelu…

Por este motivo, todas las miradas están puestas ahora en Carmen. ¿Hará lo mismo que su hermana y no la invitará a su cumpleaños? ¿O por el contrario enterrará el hacha de guerra y se dejará ver con ella demostrando así estar en son de paz? Habrá que esperar para conocer su decisión, pero ahora mismo todo pende de un hilo. Cada palabra, cada gesto delante de los focos puede se decisivo en su deteriorada relación. En los próximos días, lo que cada una de ellas determine encaminará su posible acercamiento hacia un horizonte lejano… o uno más próximo. Depende de ellas.

«A ella le han sentado mal muchas cosas y a mí otras»

«Hay que hablar de muchas cosas, a ella le han sentado mal muchas cosas y a mí otras. Ella suele regañar más bastante que yo. Yo no soy de regañar. Me pueden sentar mal las cosas, pero no regaño. Yo no te digo lo que quiero que hagas. Yo doy más libertad a todo el mundo», ha recordado Carmen Borreg.

La colaboradora no ha ocultado estar «harta» de que se la señale siempre como culpable cuando hay conflictos familiares. «Estoy harta y lo puedo decir. ¿Incendiar es decir que estoy harta? No solo estoy harta, puedo estar hartísima incluso. Y eso no es incendiar», ha destacado. «Porque ella ha dicho 25 millones de veces en ‘Viva la vida’ que su hija está hasta los cojones de mí. Y yo no he dicho nada. ¡Y ahora soy yo la que viene a decir que estoy harta! ¡Ya está bien de ver la paja en el ojo ajeno!». Dentro de unas horas sabremos si pasará página a este hartazgo para estrechar lazos con quien es una de las personas más importantes de su vida.