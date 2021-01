Fabiola Martínez y Bertín Osborne han roto tras más de 20 años juntos. Recordamos cómo comenzó su historia de amor en el año 2001.

El 2021 ha comenzado con una ruptura que muy pocos esperaban. Si bien el pasado año la crónica social se quedó boquiabierta con la separación de Paloma Cuevas y Enrique Ponce, este nuevo año ha sucedido lo mismo con Bertín Osborne y Fabiola Martínez. Una de las parejas más sólidas del panorama nacional ha decidido tomar caminos por separado y ellos mismos lo han comunicado a través de un comunicado. Horas después de publicarse la carta que confirmaba su punto y final, SEMANA se puso en contacto con Fabiola y nos concedió sus primeras palabras. «Una decisión como esta no es fácil, pero estamos tranquilos, yo estoy bien y los niños también», aseguró la venezolana en conversación con este medio. Pero, ¿cómo fue su historia de amor? Han estado más de 20 años juntos, un romance que comenzó en el año 2001 de manera completamente inesperada.

Sus caminos se cruzaron cuando Fabiola se presentó a un casting para un videoclip del cantante. La joven a sus 26 años quería participar en una de sus rancheras y él nada más verla la eligió, decisión que a ella la dejó sin palabras, pues siempre le había admirado, prueba de ello que Fabiola incluso tuviera un póster de Bertín en su habitación cuando era pequeña. Tras la grabación y el trabajo hecho, el cantante invitó a todo el equipo a su casa y fue en ese instante cuando se dio cuenta de que algo muy especial existía entre ellos dos. Aunque ella en ese momento tenía pareja, fue meses después cuando a través de una amiga, la también modelo llamada Marisa Jara, volvieron a verse y desde ahí ya no se separaron. En su primera cita, de hecho, coincidieron con una de las hijas de Bertín, Alejandra, un encuentro que Fabiola no se esperaba para nada, pero que reflejó que lo suyo iba muy en serio. «Me quedé pasmada, yo quería ir muy despacio y no me lo esperaba», confesó ella en una entrevista. Tal fue su flechazo al conocerse que cinco años después contrajeron matrimonio, una boda de la que nacieron dos hijos a los que están infinitamente unidos.

Tanto Bertín como Fabiola trataron de llevar su relación en secreto. Muy pocos eran conocedores de su amor, apostaron por la discreción y quisieron que se diera a conocer públicamente cuando ya todo iba sobre ruedas entre ellos. Así lo prueba que Bertín le gastara una broma a un periodista y amigo, sin que este se percatara en ningún momento de que había caído en su trampa. Y es que ambos coincidieron en un mesón segoviano llamado ‘Cándido’ cuando ya eran pareja, pero nadie lo sabía. En ese instante, Bertín sentado junto a este periodista le dijo que se iba a ligar a esa mujer con rasgos latinos, siendo un mes y medio después cuando supo que, por entonces, ya estaban juntos, tal y como ha contado él mismo en ‘La Razón’.