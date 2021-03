María Teresa Campos y su estreno de ‘La Campos móvil’ ha estado cargado de polémica por el cinturón de seguridad que portaba ella y su invitada.

‘La Campos móvil’ arrasó en redes sociales, aunque quizás no por el motivo esperado. María Teresa Campos contó para su estreno con Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid el mismo día que anunció su dimisión y tras convocar elecciones anticipadas para el próximo 4 de mayo. El escándalo estaba servido y así se evidenció pasadas las 8 y media de la tarde de este miércoles no tanto por el contenido, sino por el continente. Ambas recibieron un aluvión de críticas por el cinturón de seguridad que portaban en el interior de este camión, pues muchos dudaban de que fuera el reglamentario. Y es que a diferencia de los que habitualmente disponen los vehículos, este era únicamente un cinturón pélvico, por lo que solo protegía dos puntos de su cuerpo. Según ha podido saber SEMANA en exclusiva, la Dirección General de Tráfico es consciente de la polémica suscitada por este asunto, por lo que durante la mañana han estado consultando la normativa para saber si el que portaban está o no homologado.

Aunque es el mismo que lucen en los autobuses y así nos lo reconocen, son muchos los que han puesto el grito en el cielo tras visionar las imágenes. Prueba de ello todos los tuits que directamente se dirigen a la DGT y en los que se puede leer cómo dudan de que ese cinturón sea suficiente para velar por su seguridad y la del resto de conductores. Cabe recordar que ‘La Campos móvil’ está en continuo movimiento y recorre diferentes calles de la capital, por lo que quién sabe si durante alguna de las entrevistas podría sufrir algún percance en lo que se refiere al tráfico. Aunque antes de su estreno, desde Mediaset aclararon que su asiento de seguridad estaba homologado y que cumplían con todas las normativas de seguridad, no han podido evitar ahora convertirse en el centro de atención.

Durante este jueves la DGT ha estado estudiando las imágenes para saber si han cumplido o no con la ley y así conocer de primera mano si han cometido alguna infracción en la parte trasera de este camión con paredes transparentes. Horas después de hablar con la DGT, nos remiten al Ministerio de Industria, a quien el programa debe de haber pedido todos los permisos para circular. Eso sí, desde la DGT tienen por seguro que si está circulando y grabando diferentes programas, «debería de tener todo lo necesario para ello». Aunque desde el citado ministerio todavía no hemos obtenido respuesta, de lo que nadie duda es que el retorno televisivo de María Teresa Campos no ha estado exento de polémica.

Un discreto estreno en cuanto a audiencia

Vídeo: Europa Press

Las cifras conseguidas, dado su boom mediático, no han sido impactantes. Si bien es cierto que ni muchísimo menos ha ido mal, los datos hasta ahora analizados demuestran que su estreno ha sido discreto. Según la consultora audiovisual, Barlovento Comunicación, fue visto en algún momento por 3.223.000 personas, aunque su cuota de pantalla fue de «12.6% de cuota de pantalla y 1.954.000 espectadores de audiencia media».