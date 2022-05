María Patiño acudía este pasado jueves a los juzgados de Plaza de Castilla de Madrid con la intención de colaborar con la Justicia, tal y como ella misma decía a su llegada. Y es que estaba obligada a personarse allí, ante un juez, después de que Antonio David Flores le interpusiera una demanda por un delito de injurias, calumnias y obstrucción a la justicia. La presentadora de televisión aseguró hace unos meses en su programa, ‘Socialité’, que el ex Guardia Civil había sido el que colgó los carteles en los que ponía “maltratador” por las calles de Málaga.

María Patiño acude a los juzgados para declarar ante el juez

La presentadora de televisión dejó claro que tenía pruebas y que podía demostrar sus palabras. Las pruebas de las que ella hablaba, nunca se mostraron. María ha reconocido su error ante el juez al hablar de que tenía pruebas. La presentadora de televisión podría haber confesado que mintió, pero ha dejado claro que rectificó sus palabras públicamente apenas 72 horas después de que lo dijera.

Sin embargo, Antonio David Flores ataca ahora a María Patiño, dejándole claro que no lo hizo: «Eso es completamente falso. La información se da un 30 de octubre. Vuelves a aparecer en Socialité al día siguiente, día 31 y vuelves a aparecer el día 1 de noviembre en el mismo programa y en Sálvame por la tarde. Era festivo, por eso hubo tres días seguidos de Socialité donde no rectificaste nada. Otra mentira más», ha comentado Antonio David Flores en su canal de ‘YouTube’ horas después de que María acudiera a Plaza Castilla.

Antonio David Flores la ataca y le desmonta sus explicaciones

Pero no es lo único que Antonio David Flores ha dicho acerca de lo ocurrido en el juicio. El que fuera pareja de Rocío Carrasco ha querido desmontar las declaraciones de la presentadora de ‘Socialité’: «En tu programa dijiste que habías visto unas imágenes de un vídeo grabado por las cámaras de seguridad donde se me veía a mi colgando unos carteles. Dijiste que se había celebrado un juicio donde habían ido vecinos a testificar. Dijiste que mi hija había puesto una denuncia falsa. Todo esto siendo mentira, eras consciente de que estabas dando una noticia falsa con clara temeridad ante la verdad en tu labor como periodista. No solo me injuriaste sino que además me imputaste un delito», ha recordado Antonio David.

Este no dudó en demandar a María y también a los responsables de la Fábrica de la Tele: «Espero que la justicia os condene y rindáis cuentas por lo que habéis hecho. Vuestra intención es hacer ver a la gente que soy una persona maquiavélica, una persona que manipula, que miente, que las informaciones que os he dado han sido falsas o han sido por interés».