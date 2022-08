Ana María Aldón está pasando el peor verano de su vida después de que lleve semanas en el foco mediático tras su supuesto mal rollo con la familia de su marido, Ortega Cano. Todo hace indicar que en breves se dará un paso al frente para comunicar al mundo que, efectivamente, su vínculo se ha desgastado por diversos motivos hasta el punto de tener que vivir separados. Mientras llega ese momento, se siguen conociendo datos sobre la pelea que supuestamente tuvo con Gloria Camila en el domicilio familiar, donde también estaba una amiga de la joven.

Ana María tiene su propio criterio dentro del hogar familiar

Gloria Camila tiene una pelea con Ana María y la cosa termina con Ortega Cano durmiendo en casa de su hija. Una pelea en el jardín de la casa, en el que se gritan y se insultan Gloria Camila y Ana María Aldón, tal y como comentan en ‘El programa del verano’. Pero ahí no quedó la cosa, ya que «Ana María tuvo que echar de la casa a la amiga de la familia por ser testigo de un suceso tan fuerte». Esto ha creado mucha polémica.

Y es que se ha hablado de que ha echado de la casa de su marido a una amiga de Gloria Camila, pero el detalle es que Ana María tiene poder suficiente para echarla si así lo consideraba. Como hizo finalmente. Ella se quejaba en ‘Viva la vida’ que se sentía un cero a la izquierda en su propia casa, siempre a la sombra de Rocío Jurado. También ha llegado a decir que el hogar en el que vivían era la “casa de mi marido”, pero ahora se demuestra que tiene el mismo poder que el torero y que ha sido capaz de tomar una decisión drástica y echar a una persona del hogar.

El hecho de echar a una amiga de Gloria Camila demuestra su poder

Ana María Aldón tiene también su poder, sabe imponer su criterio, sus ideas y no se calla cuando algo no le gusta. No agacha la cabeza y con este detalle se demuestra que no es Ortega Cano el que impone todo en la casa que comparten junto al hijo que tienen en común. Esto hace ver que no todo lo que ha dicho la que fuera colaboradora de ‘Viva la vida’ es verdad, que se ha quejado mucho de cómo es su vida con Ortega Cano, que en todo momento ha pretendido quitar hierro al asunto para no avivar la polémica.

La situación familiar no está en su mejor momento desde que Ortega Cano desvelara que Rocío Jurado sigue en su recuerdo. El torero recordaba lo mucho que la quería y estas declaraciones, que no sentaron bien a la gaditana, supusieron un punto de inflexión en su relación con Ana María Aldón, que en muchas ocasiones se ha sentido inferior y se ha preguntado qué hace dentro de esa familia. Un problema que se ha agravado con el tiempo y que no sabemos si tendrá posibilidad de revertirse. Por ahora han demostrado que hay muchas heridas abiertas.

Un verano distanciados

El matrimonio atraviesa una crisis y han tomado la decisión de pasar el verano separados. De hecho, ella se encuentra en Costa Ballena, mientras que él ha estado instalado en la casa familiar en Madrid casi todos los días. Este jueves se dejaba ver ya en la playa, donde se mostraba de nuevo muy enfadado con ‘Sálvame’ por seguir tratando el tema. En Madrid ha sido visto hasta hace apenas unas horas. Se ha dejado ver por las inmediaciones de la vivienda paseando a su perro.

Por su parte, la que fuera colaboradora de ‘Viva la vida’ está centrada en recuperarse y no se pronuncia públicamente al respecto, ya que podría estar débil por todo lo que se dice de ella en los medios de comunicación. «Ahora mismo mi prioridad soy yo. Si tenemos que dar información lo haremos nosotros», desveló sobre la posibilidad de que anuncien su separación.

Este tiempo separados físicamente está siendo muy necesario para ella: «Él está respetando porque me está viendo y sabe que no estoy bien, si en algún momento tenemos que dar una información seremos nosotros los que la daremos (…) Mi marido y yo tenemos la comunicación que tenemos que tener, no significa que no tengamos contacto porque no nos vean juntos, a mí ahora es cuando se me está empezando a ver porque yo ya estoy haciendo esfuerzos para hacer cosas que hace 20 días era incapaz de hacer», dice tajante. La polémica está servida y parece que quedan muchos capítulos en esta historia.