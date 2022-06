Ana Rosa Quintana se convirtió en la sorpresa más grata de este fin de semana al reaparecer en la fiesta que su programa orquestaba con la llegada del verano. Todo el equipo de ‘El programa de Ana Rosa’ se dio cita para disfrutar de una velada distendida y la jefa no quiso perderse el evento a pesar de encontrarse inmersa en la lucha contra el cáncer de mama que le obligó a ausentarse del plató estos últimos meses. Lo hizo estrenando nuevo look, con un favorecedor corte de pelo que tiñó de rubio platino y que todos los expertos en belleza han aplaudido. Una vuelta de tuerca a su apariencia física que al principio cubrió con un sombrero que después desapareció misteriosamente. De hecho, Ana Rosa Quintana no fue lo único que perdió en la fiesta, pues también desaparecieron sus gafas de sol. Se han localizado y la anécdota no podría ser más simpática.

Patricia Pardo conectaba en directo con la reportera Paula Pastor y aprovechando que la tenía en cámara para preguntarle por la comidilla de los pasillos de ‘El programa de Ana Rosa’ tras la gran fiesta del fin de semana. “Estábamos todos comentando en redacción lo guapa que estaban el sábado con un sombrero”, comenzaba a decir la presentadora con cierta ironía que no pasó desapercibido. La reportera, en un simpático aprieto, tuvo que explicar a qué se refería su compañera: “Me encontré un sombrero que estaba perdido, que no tenía dueño, y lo cogí por si era de algún compañero y nada. Resulta que al día siguiente me enteré de que es de Ana Rosa Quintana”, decía algo apurada la periodista, que supo salirse del embrollo con elegancia y despertando las risas del plató.

“Por suerte lo tengo a salvo, ya lo tengo en el bolso para devolvérselo. Ana Rosa ya tiene su sombrero de vuelta y yo encantada de haberlo tenido unas horas”, decía resuelta Paula, que aprovechó la conexión para piropear indirectamente a su jefa. La joven asegura que al encontrarse el sombrero perdido se percató que “era de alguien con mucho estilo porque es precioso y chulísimo”. Al comprobar que no era de ningún compañero presente en la velada, incluso llegó a hacerse ilusiones con incluirlo en su propia colección: “Yo pensaba que ya tenía un sombrero para la playa este verano, pero no, la verdad es que está mejor con su dueña, que es Ana Rosa, que nos mande una foto ella cuando lo tenga puesto otra vez”, zanjaba.

Patricia Pardo confirmó la felicidad de Paula Pastor al creerse dueña del sombrero más cotizado de la fiesta y desveló que la anécdota “dio para mucho” y que la joven estaba tan feliz que se hizo muchas fotos con su adquisición, aunque “se acabó la gracia” al descubrir que la propietaria del sombrero perdido era Ana Rosa Quintana. El remate final llegó cuando Cruz Morcillo, presente en la mesa de sucesos, añadió que ella se encontró las gafas de sol de la presentadora: “Pero ¿qué pasa, que Ana Rosa se fue dejando todo por la fiesta?”, se preguntaba divertida Patricia Pardo, a lo que Cruz respondió: “No, es que estuvo hablando con todos nosotros y fue por eso”.