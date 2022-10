Este lunes, ‘Sálvame‘ ha emitido unos audios en los que se puede escuchar a Paola Olmedo, nuera de Carmen Borrego, hablando de la colaboradora y del clan Campos. En ellos se pueden escuchar conversaciones en las que la actual esposa de su hijo, José María Almoguera, comparte confidencias con su madre. «Se habla de la colaboradora, de Terelu Campos, de Alejandra Rubio… de las Campos se habla fatal», ha apuntado Jorge Javier Vázquez.

«Soy muy rencorosa, rencorosa a morir. A mí cuando me la juega alguien… Alguien me tiene que aportar. Mi chico es más bueno… muy apegado. Le he dicho que tiene que salir con los amigos, hacer más cosas», se escucha en los audios. En ellos, la nuera de la malagueña conversa relajadamente con su madre y con otras personas. «Me casé por la fiesta», confiesa. También habla de su marido («tiene el cielo ganado») o el trabajo de Borrego en televisión: «Mi suegra era directora… pero me imagino que si ganas dinero así te acostumbras… Cuanta más mierda echen más se posicionan. Cobran por ello». Incluso hace referencia a las costumbres del clan Campos, de las que destaca que tienen «mucho dinero», pero «no se hacen esas reuniones» como las de su propia familia.

«Mi suegra tiene mogollón de papada», dice la nuera de Carmen Borrego

En los clips de sonido se la puede escuchar también hablando del físico y la manera de vestir de Carmen Borrego: «Mi suegra parece mayor por la forma de vestir. Tiene mogollón de papada… no ha quedado del todo bien». Un «mogollón» que llega a repetir hasta en tres ocasiones y que la colaboradora no ha dado demasiada importancia.

«No veo que esté diciendo una cosa contra mí. Para mí lo que me importa es la felicidad de mi hijo y si mi nuera no me quiere, al que tiene que querer es a mi hijo», ha dicho la andaluza. «No me siento ofendida, tengo clarísimo que me quieren. Sé cómo es ella, cómo habla ella y que las cosas que dicen se pueden malinterpretar porque siempre habla riéndose». La colaboradora pone en la mano en el fuego por la mujer de su hijo, a la que conoce bien: «Con mi nuera tengo una relación estupenda, pero con su madre apenas tengo relación. Sé que hasta que se han casado, la madre de Paola vivía con ellos».

Carmen Borrego: «Yo quiero mucho a mi nuera»

Carmen Borrego ha dejado claro que esto no es más que una anécdota y que no afectará a la relación que tiene con la joven: «Yo sí quiero a mi nuera, la quiero mucho. No he dicho que hablemos a diario… No te quede la menor duda que voy a hacer lo posible para que mi hijo sea feliz. No haré nunca nada por fastidiar la vida de mi hijo». Y le enviaba un mensaje tranquilizador: “No me importa lo que se diga, sigue siendo feliz, que te lo mereces”.