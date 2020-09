Christofer ha resuelto un complejo físico que tenía, pero que desconocíamos, pasando por el quirófano. Y este ha sido el resultado de su operación.

Fani Carbajo y Christofer han pasado unos días increíbles de vacaciones. Aunque han sido atípicas por culpa de la situación de nuestro país, la pareja necesitaba unos días de relax y desconexión después de unos meses intensos de trabajo. Pero ya se acabaron y las caras más conocidas de la primera edición de ‘La isla de las tentaciones’ vuelven al trabajo.

Y la vuelta al trabajo no solo ha venido con un nuevo vídeo en el canal de ‘Mtmad’ que comparten, sino que además, gracias a este nuevo vídeo, hemos podido saber la decisión de Christofer de pasar por el quirófano para arreglar un complejo que tenía, y que nunca había compartido con nadie.

Y es que el exconcursante de ‘La isla de las tentaciones’ se ha operado las orejas. «Vais a flipar con el notición que os tengo que dar. Tengo muchas novedades que contaros y también tengo muchos proyectos profesionales. Una de las novedades que tengo es Christofer. Os voy a decir la verdad, él ha hecho un cambio físico… Estoy súper emocionado. Una decisión que tomó él, no le puse ninguna pega, lo ha hecho porque le ha dado la gana», decía pero sin desvelar todavía qué se había operado.

Acto seguido, ha mostrado una imagen de Christofer en la cama, donde se ha recuperado de la operación de orejas. «Estoy cansado, quiero que se me quite el dolor», le comenta a Fani. Ella, sin parar de hacer bromas con el fin de que Christofer se animara, le ha dicho que ya no se podría meter con él por las orejas.

Christofer se ha operado las orejas «porque le ha dado la gana»

Una vez que ha sido intervenido, Christofer pudo irse a casa, donde pasó la primera noche: «He pasado una noche malísima, por el dolor… No he dormido nada… Creo que no habrá próxima, con esto me he quedado más que satisfecho de operaciones», declaraba él tras pasar una noche horrible.

Horas después, Christofer tuvo que acudir al médico para hacerse las primeras curas en las orejas. Por el momento solo había llevado unas gasas, sujetadas por una venda que rodeaba su cabeza. «Vamos a ver cómo han quedado las orejas ni 24 horas después de la operación. Anda, mira qué bien, qué pegaditas, qué guapo», le decía Fani a su pareja.

Sin embargo, Christofer se muestra muy dolorido cuando le están haciendo las curas y se queja cuando le retiran el algodón que le pusieron para el sangrado. Aunque Fani se había mostrado muy valiente y había entrado en la sala de curas, finalmente se veía en la obligación de salir porque se mareó al ver la cura.

El cambio en sus orejas es impresionante

«Encima le tengo que curar yo en casa, pero me he tenido que salir del mareo. Yo creo que voy a llamar a mi suegra para que cure ella a su hijo», decía entre risas. La doctora le ha estado explicando que tan solo tiene una cicatriz detrás de la oreja y que eso es lo único que tendrá que curar.