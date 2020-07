Carla Barber ha compartido con su más de medio millón de seguidores un desnudo integral con el que ha dejado boquiabierto a todo el mundo.

Carla Barber no suele pasar desapercibida en sus redes sociales. Con más de 500.000 seguidores la pareja de Diego Matamoros en su Instagram, además de mostrar los resultados de sus retoques estéticos, enseña parte de su vida. Entre estas fotografías aparecen sus transformaciones, las cuales no todo el mundo aplaude, pero de las que se muestra muy orgullosa. La canaria está feliz con su metamorfosis, quizás por eso este viernes compartía su imagen más sensual. Un posado y desnudo integral con el que ha dejado boquiabierto a todo el mundo. Sin un ápice de ropa y frente a unas fantásticas vistas, la doctora estética da la espalda a la cámara y enseña su fantástica figura. «Que sea Eterno todo aquello que nos haga bien», ha escrito junto a esta instantánea en la que muchos de sus followers le han recordado lo estupenda que está.

«Tienes un auténtico tipazo», «Estás genial, pero eres todavía mejor persona», «más guapa imposible», «espectaculares vistas» o «vaya fotografía» son solo algunos de los comentarios que se pueden leer en esta publicación que ahora copa titulares.

En un tiempo récord ha alcanzado muchísimos likes y comentarios, lo que demuestra que Carla ha conseguido con este post revolucionar las redes. No es la primera vez que lo hace, eso sí, con imágenes bien distintas. Unas en solitario, otras junto a Diego Matamoros. Con él en muy poco tiempo ha logrado crear un vínculo que los propios protagonistas tildan de «un amor de otro planeta». Tratan de estar el máximo tiempo juntos, de viajar e incluso ya han conocido a sus respectivas familias, lo que evidencia que su amor va viento en popa y a toda vela.

Tanto es así que actualmente están los dos en la tierra de ella. Diego Matamoros este jueves se desplazó hasta la isla para pasar unos días de asueto junto a su chica, quien está ejerciendo de guía durante estas vacaciones de las que gracias a redes sociales estamos siendo testigos. Sus menús, sus paseos por la playa y sus dedicatorias públicas suponen un constante goteo en la Red.

Tras el fallido matrimonio de Diego con Estela Grande, el colaborador de televisión ha encontrado de nuevo el amor. Su crisis sentimental con la modelo le hizo perder muchísimo peso y vivir un mal momento anímico, sin embargo, ahora ha vuelto a sonreír y lo hace con un rostro que a la crónica social no le resulta ni mucho menos desconocido. Carla participó en ‘Supervivientes‘ y en poco tiempo ha logrado convertirse en una empresaria de éxito hasta tal punto que ya tiene tres clínicas de estética bajo su nombre.

Un presente y futuro laboral que no está exento de polémica. Hace algunos meses, cuando Carla Barber ni siquiera conocía a Diego Matamoros, acaparó todas las miradas tras hacer unas declaraciones sobre el uso del Paracetamol. Mientras la doctora estética aseguró a través de sus redes sociales que este medicamento servía para las nauseas y los vómitos, la mayoría de los colegas de profesión la increparon para reverlarle el verdadero uso de este fármaco. Tan solo calmaba el dolor. Una corrección que no terminó de sentar bien, en un principio, a la canaria hasta tal punto que se enfrentó contra algunos farmacéuticos: «No tienen ni pajolera idea». Siete meses después Carla Barber ha vuelto a ser protagonista involuntaria de las redes por algo relacionado también con su profesión.

Que alguien le diga a la Doctora Paracetamola que los guantes no se quitan así por favor pic.twitter.com/7NgPF1144E — Farmacia Enfurecida (@Farmaenfurecida) July 1, 2020

Hace algunos días y como es habitual en Carla, la joven compartía algunos stories desde la consulta en la que ella atiende a sus pacientes y realiza retoques estéticos. Sin embargo, realizó algo inesperado que le ha costado un aluvión de críticas. La doctora se quitaba los guantes de latex con su propia boca, lo cual no respetaría, según los usuarios, las medidas sanitarias que hay que cumplir en la situación actual. Así lo demuestran los comentarios que han girado en torno a este vídeo. «Que alguien le diga a la Doctora Paracetamola que los guantes no se quitan así por favor», comenzaba diciendo un tuitero. «Alucino», «Qué peligro», «No me lo puedo creer», «Socorro», «Hombre si se lo quita como se debe, ¿cómo pretendes que grabe el tan necesario storie?» o «Poco rebrote hay con tanta gente así» son solo algunos de los mensajes que critican esta actitud que muchos tildan de «poco profesional».

Carla Barber, ajena a las críticas

No obstante, Carla Barber ha preferido no pronunciarse al respecto y no entrar en polémicas. La joven de 30 años ha optado, al menos de momento, por seguir profesando su amor por su pareja, Diego Matamoros, con el que se encuentra profundamente feliz. A pesar que su relación sentimental comenzó hace poco más de un mes, Carla y Diego están encantados el uno con el otro. Aunque hay un detalle que podría no convencer a la doctora estética y es que, tal y como ha comprobado SEMANA, el hijo de Kiko Matamoros sigue la misma estrategia de conquista con su exmujer, Estela Grande, que con Carla Barber. Flores o una manicura excéntrica con mensajes encriptados son algunos de los detalles románticos con los que Diego les muestra su amor públicamente.