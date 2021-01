Paco Porras está desaparecido. Nadie sabe dónde está, solo que no tiene dinero y podría estar viviendo en la calle. Su examigo, Toni Genil, aprovecha para atacarle y desvelar sus capítulos más oscuros. Vea los vídeos donde habla de sus anteriores desapariciones y por qué ha caído en la miseria tras los millones que ganó en televisión

El drama se palpa en el ambiente y es que Paco Porras parece no solo haber caído en el olvido desde que desapareciese de los platós de televisión, sino que directamente está desaparecido y nadie sabe dónde se encuentra y cuál es su estado. Lo que sí han querido denunciar amigos y personas que aún se preocupan por el vidente es que su situación no podría ser más precaria y desde ‘Sálvame’ se apunta a la posibilidad de que no tenga recursos para comer e incluso llegan a afirmar que se encuentra en la calle, sin un techo bajo el que resguardarse de las frías temperaturas que han bajado de los cero grados con asombrosa facilidad en los últimos días.

Vídeo: Europa Press

Al parecer, tal y como denuncia un amigo a ‘Sálvame’, Paco Porras está viviendo un auténtico drama personal. Estaba viviendo en casa de su amigo Miguel Ernesto, que le acogió en su casa al comprobar su precaria situación. Hace unos días que no pasa por casa, ha dejado todas sus pertenencias y nada más se ha vuelto a saber de él. Aseguran que recorre las iglesias pidiendo ayudas porque “no tiene dónde caerse muerto” y sus amigos “temen por su vida”. Pero no todos comparten esta desesperación, pues Toni Genil, quien un día fue su amigo, no se sorprende del camino que ha tenido que tomar el futurólogo tras caer en la pobreza: “Pues no me extraña, porque el año pasado hasta se fue a un albergue de la Casa Campos. Es lo que se ha buscado él”.

Vídeo: Europa Press

Un ataque en el que se regocija Toni Genil, entrando a detallar episodios en los que demostraría que Paco Porras “tenía el bolsillo roto”, gastaba sin medida y ahora se ha encontrado en una difícil situación, sin dinero y con una delicada salud. Vea el vídeo en el que Toni Genil se despacha a gusto contra su examigo, ahora que está en su peor momento, desaparecido y sin recursos para salir adelante.