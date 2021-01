David Summer ha sido operado de urgencia de una peritonitis que ha puesto su vida en peligro y así lo desvela su hijo, aún con el peor susto de su vida en el cuerpo

David Summer ha sabido ganarse el cariño y el respeto del público después de décadas subido a los escenarios patrios junto a sus compañeros de ‘Hombres G’. Quizá por este cariño que ha atesorado entre sus seguidores se entienda el revuelo que ha generado saber que el cantante no está atravesando un buen momento de salud. En plena tercera ola del coronavirus colapsando los hospitales de todo el país, David Summer ha tenido que ser ingresado en un centro médico de carácter de urgencia aquejado de fuertes dolores abdominales que, tras los análisis pertinentes, determinaron que sufría una peritonitis, la misma afección que hace unos meses hizo que Kiko Matamoros temiese por su propia vida.

Una peritonitis es una de las afecciones del abdomen más dolorosas y graves que se pueden registrar, pero por fortuna para David Summer ha sido rápidamente diagnosticado y su problema se ha logrado subsanar. Un alivio para todos sus seguidores, que pronto llenaron sus redes sociales de mensajes de ánimo y apoyo para que no se sintiese solo mientras se recuperaba de la intervención a la que debió ser sometido de urgencia para que su vida no corra peligro. Es por este aluvión de mensajes de usuarios de las redes sociales que el cantante ha querido corresponder tanta preocupación con un mensaje que tranquilizase las aguas, dejando claro que gracias a la labor de los profesionales médicos puede estar entre ellos.

“Quiero agradecer a todo el personal médico y sanitario del HM Sanchinarro el trato y el cariño recibido estos días que he estado ingresado por una peritonitis muy jodida. Con la que tenéis encima… muchísimas gracias”, escribía el propio David Summer aún desde la cama del hospital en la que se recupera de la operación de peritonitis a la que tuvo que ser sometido. Por suerte, ya puede estar en su casa, con los suyos, aunque aún con limitaciones en movimientos y rutina, dado que debe medir con cuidado qué hace para asegurar la pronta recuperación: “Ya estoy en casa, aunque de reposo unos días”, informaba más tarde, para después agradecer a todos su incondicional apoyo: “Muchísimas gracias a todo por vuestros mensajes, de verdad. En unos días estaré otra vez en plena forma”.

El miedo que ha pasado el hijo de David Summer

Daniel, de 19 años, ha vivido estos días muy preocupado por la salud de su padre, David Summer, a quien temía que pudiese perder ante los fuertes dolores que presentaba en el abdomen a consecuencia de la peritonitis. Unos momentos de gran tensión existencial que, por suerte, han llegado a su fin, pero que han dejado tras de sí un sentimiento extraño. Está feliz por ver cómo su padre evoluciona favorablemente y poco a poco recupera la salud, pero con el susto aún en el cuerpo al saber que ha estado cerca de perderle. Con este runrún en la cabeza, el joven ha querido confesarse con sus seguidores de Instagram y demostrarle al mundo entero, además de a su padre, lo mucho que le quiere y lo fatídico que hubiese sido para él tener que despedirse de esta manera.

“Gracias a Dios, mi padre se encuentra mucho mejor de su inflamación. Al principio estaba asustado por si iba a perecer. ¿Qué haría yo sin él, que me lo ha dado todo y me ha estado ayudando y cuidando durante toda mi vida? Sería una injusticia enorme. De las peores cosas que podrían pasarme si él no está conmigo. Me moriría de pena. Me dio un susto enorme. Le debo a la naturaleza que el destino eligiera en haberse puesto mejor. Está conmigo en casa, pero en reposo”, explica el hijo de David Summer con el susto aún en el cuerpo, pero más tranquilo al comprobar cómo todo vuelve a la normalidad: “Si ustedes estaban asustados, imaginaros yo, siendo su hijo, que le he cuidado y estoy con él toda mi vida. Una vez más, os agradezco vuestras muestras de amor y de apoyo”, sentencia Daniel, uno de los hijos del líder de ‘Hombres G’ y Marta Madruga.