Una vez más, Ana Obregón ha recordado a su hijo Aless. La presentadora, que celebró el pasado 18 de marzo su 67 cumpleaños, ha cumplido el aniversario más triste de su vida. A su lado ya no están ni su hijo, Álex Lequio, ni su madre. Dos semanas después de afrontar «el cumple más triste de mi vida» ha escrito unas conmovedoras líneas en su perfil de Instagram.

«Mi TBT de hoy es para este MOMENTO», arranca diciendo en su perfil de Instagram, haciendo referencia a uno de los hashtags más utilizados del momento en las redes sociales. Las siglas «TBT» significan «Throwback Thursday”, vocablo en inglés que se traducirse al español como “jueves de retroceso” o “jueves de volver al pasado”. También se puede interpretar como “jueves de antaño» o “jueves de volver atrás en el tiempo”.

«Mi hijo adoraba a sus padres tanto como nosotros a él», continúa en su post. «Y si hay algo de lo que no me arrepiento en mi vida es de no anteponer mi separación de Alessandro para que siempre estuviera en la vida de mi hijo. He tenido la inmensa suerte de coleccionar millones de momentos maravillosos con mi hijo y mi hijo con su padre».

https://www.instagram.com/p/CbxuqSHIFb1/

En su carta, la presentadora explica cómo vive el duelo tras el fallecimiento de su hijo. «¿Sabéis porque se llama duelo? Porque es un duelo contra la realidad, una lucha feroz cuando la realidad es imposible de soportar», dice. «Es intentar revivir los momentos maravillosos y borrar los cruelmente dolorosos. Por eso “colecciona momentos, no cosas”. Porque a lo mejor algún día, ojalá que no, necesitarás tirar de ellos para seguir viviendo», concluye, junto a los hashtags «momentos», «tbt», «colecciona momentos», «amor eterno» y «Aless forever», utilizado también por Alessandro Lequio caca vez que recuerda a su hijo en su perfil de Instagram.

Minutos después de publicar su post, numerosos amigos y admiradores le han enviado mensajes de ánimo. Uno de ellos es Colate Vallejo-Nágera, ex de Paulina Rubio, quien le ha escrito: « Qué bueno que tu hijo pudiera disfrutar de sus padres juntos sin que lo estuvieran. Ánimo querida Ana».

Hace apenas dos semanas, Ana Obregón se enfrentaba a un cumpleaños lleno de dolor, «sin ti mi Aless, y sin ti Mamá», tal y como ella misma decía. «Ojalá pudiera escaparme al cielo y soplar las velas con vosotros. Solo me consuela que me queda un año menos para estar juntos. 🙏🏽 Mi mejor regalo es vuestro cariño a través de las redes, y el de mi familia y amigos. Gracias a todo el maravilloso equipo de @masksingera3 por su amor en este día que pasaré trabajando. Gracias de corazón en nombre de mi hijo y el mío ❤️ #cumpleaños #feliznocumpleaños #sinvosotros #mama #alessforever 💔🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟», escribía.

En estos 22 meses sin su hijo, Ana ha logrado refugiarse en el trabajo como vía de escape a su difícil día a día. En la actualidad está inmersa en las grabaciones de la nueva temporada de ‘Mask Singer, Adivina quién canta’, el concurso de Antena 3 en el que ejercerá de investigadora. De momento, pocos datos se han desvelado sobre la nueva entrega del programa, cuya próxima entrega se mantiene en absoluto secreto. «Está muy graciosa y muy simpática, va a sorprender mucho, hay momentos realmente top esta edición, con Ana Obregón y con algunas máscaras», ha adelantado el presentador del formato, Arturo Valls.

Además del trabajo, la bióloga se refugia en la multitud de recuerdos que atesora de su querido hijo Aless Lequio. Ella misma los ha desvelado: «Guardo todos tus regalos, desde el collar de macarrones que me hiciste con 4 años, al cenicero con 7, y tantos otros…».

Dos tristes fechas quedarán marcadas para siempre en el corazón de Ana Obregón. El 13 de mayo de 2020 y el 22 de mayo de 2022, los días en los que perdió a su único hijo y a su madre, respectivamente. “Ahora los dos amores de mi vida están juntos para siempre”, se lee en el texto que Ana Obregón publicó cuando falleció su progenitora con una fotografía suya cuando era bebé en brazos de su madre. “Mamá, cuida mucho de mi niño hasta que yo llegue que espero sea pronto, y dile que le quiero más que a mi vida”, escribía. “Os amo desde siempre y para siempre”.

