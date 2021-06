«Querida Beatriz, poco puedo decirte, no hay consuelo. Cuando una madre pierde un hijo nos entierran en vida», escribe la actriz.

Este jueves, la aparición del cadáver de Olivia, la mayor de las niñas desaparecidas en Tenerife, ha dejado conmocionado a todo el país. Tras once día de rastrero, este jueves se confirmaba uno de los peores presagios: el padre, Tomás Gimeno, había acabado con la vida de las dos pequeñas con el fin de herir a su expareja, Beatriz Zimmerman. Ante esta terrible noticia, Ana Obregón ha escrito una desgarradora carta a la madre de las pequeñas para expresarle su profundo pésame y dolor.

«Querida Beatriz, he seguido tu historia de esperanza y valentía desde el principio de esta tragedia. Solamente pido que ese cabrón, sí, cabrón y asesino, esté vivo. (A los mierdas hay que llamarles por su nombre) Y si la justicia fuera justa cuando le cojan que no entre en la cárcel unos años como hacen con todos los asesinos de sus hijos, sino que deberíamos lapidarle entre todos y yo tiraría la primera piedra», comienza a escribir Ana Obregón en su cuenta de Instagram junto a una imagen de Anna y Olivia.

Ante el dolor que le ha producido el trágico desenlace, Ana Obregón es consciente en su escrito que ninguna palabra podrá consolar a la madre de las dos pequeñas. Ante esto, y sumida en su duelo por la pérdida de su hijo, la actriz ha querido mandarle todo su cariño a la madre de las dos menores. «Y a ti, querida Beatriz, poco puedo decirte, porque no hay consuelo. Cuando una madre pierde un hijo nos entierran en vida. No voy a pedirte que seas fuerte, ni que pienses que está en el cielo, ni todas esas cosas que nos dicen con cariño pero que no nos ayudan en nada. Solamente puedo mandarte todo mi amor y decirte que no estás sola. Toda España está contigo y somos muchas las madres que han perdido a su hijo y que lloramos contigo», finaliza la actriz.

Ana Obregón, refugiada en Mallorca tras la muerte de su madre

Ana Obregón está pasando por uno de los momentos más difíciles de su vida después de que hace unas semanas tuviera que darle su último adiós a su madre. Una pérdida que llegaba tan solo unos días después de que se cumpliera el aniversario de la muerte de Álex Lequio y que ha supuesto un fuerte golpe para la familia. Ante esto, la actriz ha encontrado nuevamente refugio en su familia y se ha desplazado hasta Mallorca para poder sobrellevar el duelo. Un lugar al que siempre vuelve y que ha sido escenario de grandes momentos familiares. Unos momentos que dejará guardada en su retina, pero que supone un fuerte revés para ella. Hay que recordar que Ana Obregón la mayor de los veranos los ha pasado en esta casa de Mallorca junto al os suyos.