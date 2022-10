Una vez más, Dulce Delapiedra se ha sometido al polígrafo de Conchita en ‘Deluxe’ y ha reconocido que Isabel Pantoja todavía se niega a devolverle varios objetos que todavía tenía en Cantora. De la misma forma, también ha querido opinar abiertamente sobre la relación entre Irene Rosales y Kiko Rivera.

Isabel Pantoja se niega a devolverle a Dulce sus recuerdos más personales e importantes que guardaba de su familia y a la invitada del programa le gustaría recuperarlos. En concreto, tal y como cuenta la que fuera niñera de Chabelita Pantoja, se dejó estos objetos en Cantora y la tonadillera no cede para devolvérselos. «Tengo ropa, fotos familiares... De hecho, sé que en el club de fans de ella tienen algunas maletas que son mías. Un día que fui a la oficina, vi un par de maletas y les dije ‘esas maletas son mías’ y aunque me dijeron que lo que había dentro eran cosas de Isabel, yo sé que no es así», cuenta.

A lo largo de toda su intervención, Dulce se ha mostrado muy cauta a la hora de hablar de la tonadillera y de toda su familia. En este sentido, la invitada al ‘Deluxe’ ha dejado entrever que había alguien en Cantora «que se metía en los armarios» con el fin de espiar por la desconfianza por lo que pudiera ocurrir entre los muros de la finca. «Mi relación con Isabel Pantoja era buena hasta que fui a recoger mis cosas«, comentaba.

Dulce Lapiedra también ha querido entrar a valorar la relación entre Irene Rosales y Kiko Rivera. Ante esto, se negaba a afirmar que fuese la sevillana quien «manejaba los hilos de la relación de Kiko Rivera con su familia». No obstante, el polígrafo determinaba que mentía y fue entonces cuando entró a matizar sus palabras. «La relación de Kiko con su hermana siempre ha sido así, incluso antes de conocer a Irene. Eso sí, Isabel Pantoja dijo un día que Irene era un ‘lobo con piel de cordero’ y ahí lo dejo«, insistía.

El gran temor de Dulce

Por otro lado, Dulce ha sido muy sincera a la hora de reconocer que le da miedo que una vez que Kiko se reconcilie con su madre el DJ pueda malmeter contra Chabelita Pantoja. «Lo ha hecho toda su vida. No nos olvidemos de lo que le hizo al padre de su hijo. La lleva humillando toda la vida. No ha tenido bastante que lo ha vuelto a repetir… el que quería pedirle perdón públicamente porque se le echó la gente encima. Eso ya no tiene perdón de Dios. Es indefendible. A mí me ha demostrado hace mucho tiempo que no quiere a su hermana. No la ha protegido nunca», criticaba.