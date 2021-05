La mujer de Antonio David Flores se ha animado a hacer de mediadora en la polémica familiar entre Rocío Carrasco y sus hijos y lanza un deseo públicamente: «Ojalá los llame».

El hecho de que Olga Moreno sea una de las concursantes de ‘Supervivientes’ nos ha está permitiendo conocer nuevos aspectos de la situación familiar entre Rocío Carrasco y sus hijos, Rocío Flores y David. En conversaciones junto a sus compañeros, la mujer de Antonio David Flores ha actuado como mediadora en esta polémica familiar que ya se ha alargado mucho en el tiempo.

Hay que recordar que Rocío Carrasco está hablando ahora en la docuserie ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’ después de 25 años de silencio. Pues bien, ahora Olga Moreno lanza un deseo y lo hace de manera pública. Parece que la mujer de Antonio David Flores está deseando que la hija de Rocío Jurado dé el paso de ponerse en contacto con sus hijos: «Ojalá los llame», dice rotunda.

«Ellos tienen a su madre, pero que yo los he criado como si fuera su madre, porque madre solo hay una. Me haría mucha ilusión, a mi y a su padre, que su madre se pusiera en contacto con ellos. Intentamos todos los años que lo haga, pero no les coge el teléfono. Algún día de insistir e insistir, se lo cogerán, por el bien de ellos y de ella», ha dicho rotunda.

Olga desea que Rocío Carrasco llame a sus hijos en algún momento

Ha dedicado unas bonitas palabras a David: «El niño siempre e regala un colgantito, pero como para agradecer, pero que a mi no me tiene que agradecer nada. Cualquier persona lo hace, les tengo que agradecer yo más a ellos que ellos a mi. De tres dedos, no me corto ninguno. Para mí David es especial», declara sobre el cariño que siente por los hijos de su marido.

Olga Moreno ha desvelado que se atrevería a tener otro hijo con Antonio David Flores: «Después de la isla igual le pido otro», dice entre risas. La concursante de ‘Supervivientes’ ha dedicado unas bonitas palabras a Rocío Flores: «Rocío es pasión por su hermana, le ha dado vida, ha sido como su subidón. Es a la única a la que se la dejo. La cuida muy bien, muy bien, es una madre».

La respuesta de Rocío Flores a las palabras de Olga Moreno

«Olga no me ha parido, pero es una persona fundamental en mi vida, tengo mucho que agradecerle porque si me he convertido en la persona que soy, ella ha formado parte de eso. Me ha enseñado mucho. No quiero llorar, intento venir aquí y seguir hacía delante, pero me cuesta bastante. La escucho y se me remueve mucho. Estoy muy orgullosa del concurso que está haciendo. Ella ha dicho todo, no tengo que decir nada más», ha confesado entre lágrimas. Minutos después, ha tenido que abandonar el plató al mostrarse totalmente rota.