Irene Rosales ha publicado en sus redes sociales un enigmático mensaje para desvelar cuales quieren que sean sus intenciones a partir de ahora

2020 está siendo un año complicado en todos los sentidos. Tras terminar agosto, son muchos los rostros famosos que están depositando toda su confianza en este nuevo mes. Irene Rosales ha sido una de ellas. A través de sus stories de Instagram, la mujer de Kiko Rivera, ha dado la bienvenida a septiembre con un enigmático mensaje, que no ha pasado desapercibido para sus seguidores y gente más cercana. No cabe duda que la cuñada de Anabel Pantoja ha pasado su peor año y con este mensaje nos desvela cuales quiere que sean sus intenciones a partir de ahora.

«1 de septiembre. Para mí septiembre siempre ha sido como el nuevo comienzo del año, ojalá todo vaya mejor a partir de ahora, ojalá», ha escrito la andaluza en sus redes sociales, para dar la bienvenida al nuevo mes. La nuera de Isabel Pantoja ha vivido su peor año, no solo por la situación del país, sino también por la pérdida reciente de su madre. Un vacío del que la colaboradora trata aún de reponerse. Para Irene Rosales su madre es y será la mujer de su vida, y el espejo donde nunca dejará de mirarse. Aunque sus hijas, Carlota y Ana, le dan la vida, la cuñada de Chabelita Pantoja no deja de echar en falta ni un solo día a su madre.

Recientemente, la colaboradora de » Viva la Vida» confesaba para SEMANA lo mucho que la echaba de menos. «Ella está presente todos los días de mi vida. No hay una sola noche en la que me acueste y no piense en ella o le hable. Me gusta hablarle todas las noches, aunque me responda a mí misma. La recuerdo a cada momento… Todo lo que sé y todo lo que soy es gracias a ella. Ella me ha enseñado, guiado, cuidado y todo», explicó para nuestra revista.

El día 2 de julio la madre de la joven hubiera cumplido 59 años. Una fecha que Irene Rosales quiso aprovechar para hacerle un emotivo homenaje, compartiendo una foto de cuando su madre era jovencita y un mensaje de lo más emotivo. Aunque no es muy dada a compartir sus sentimientos, tras su fallecimiento este no ha sido el único mensaje que le ha dedicado a su madre, un ángel de la guarda que la va a cuidar para siempre, porque los amores del alma nunca mueren.

Aunque esta tristeza no le ha impedido sacar las fuerzas necesarias para continuar cuidando de su padre y de sus pequeñas, esta última semana la joven ha vuelto a estar en el ojo del huracán por unas declaraciones de su marido, que no sentaron nada bien en las redes sociales. El Dj comentó que a pesar de no tener ingresos económicos, había desechado la idea de volver a trabajar, algo que la propia Irene tuvo que explicar en el plató en el que colabora habitualmente.