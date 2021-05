Desconsolada, la presentadora se dirige a su hijo y a su madre para hacerles una petición que alivie estas horas de profundo dolor.

Ana Obregón no encuentra consuelo para su dolor. Cuando se acaba de cumplir un año de la muerte de su hijo Álex Lequio afronta ahora otra gran pérdida: la de su madre, Ana Obregón Navarro, que ha fallecido a los 95 años como consecuencia de una larga enfermedad. Desolada, la actriz ha compartido su pesar con sus seguidores de Instagram. Allí ha publicado unas desgarradoras líneas que reflejan el durísimo momento que atraviesa, marcado por la ausencia de las personas más importantes de su vida.

En un post que acompaña de una foto de su madre y de su hijo juntos en la casa familiar de Mallorca, la presentadora escribe: «¿Cuántos cuentos me contaste Mamá cuando era pequeña para que me durmiera? ¿Y cuántos te conté a ti, mi Aless, que cada noche querías uno distinto y ya no sabía qué inventarme? Esta noche necesito que desde donde estéis me contéis un cuento muy bonito, tan bonito como está foto que os hice en Mallorca. Así podré dormir y olvidarme por unas horas de esta vida sin vosotros«. Junto a sus líneas, los hashtags #buenasnoches #Mama #alessforever concluyen unas palabras cargadas de tristeza con las que resulta imposible no conmoverse.

Quien conoce bien por lo que está pasando Ana es Alessandro Lequio. Hace apenas unas horas describía así la aflicción de la madre de su hijo Aless. «Ana nunca había conocido estas cosas, nunca había conocido el lado fúnebre de la vida y ahora le vienen todas juntas», ha apuntado en ‘El programa de Ana Rosa’, donde trabaja como colaborador. «El padre de Ana está… vamos… Es una familia que es una piña, muy unida, es la abuela de mi hijo», ha declarado en el plató de Telecinco, visiblemente emocionado.