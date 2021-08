La desafiante reacción de Kiko Rivera al oír una pregunta inoportuna sobre su madre, Isabel Pantoja

El clan Pantoja vive unos días de gran tensión, aunque si echamos la vista atrás lo cierto es que esto suma y ya son varios años en los que están en el ojo del huracán y no saben cómo salir de la tormenta airosos. Kiko Rivera ha decidido dar un giro a su existencia desvinculándose de aquellos miembros de la familia que no le han querido bien, especialmente de su madre, Isabel Pantoja, quien presuntamente le ha hecho varias jugarretas económicas para hacerse con su herencia paterna. También contra su tío, Agustín Pantoja, a quien acusa de ser el artífice de esta trama en su contra, o a Anabel Pantoja, su prima, que no llega a posicionarse públicamente en ningún bando, aunque al defender a su tía en cada instante al fin y al cabo ya lo está haciendo. Pero hay muchos otros problemas que rondan la cabeza de Kiko Rivera, que siente que ya no puede más y que necesita que la vida le dé una tregua para descansar. Pero esta no llega y sigue enfrentándose a la realidad. En ocasiones, esto le lleva a reaccionar mal.

Así ha sucedido en la tarde de este miércoles cuando Kiko Rivera regresaba a su casa y se enfrentaba a las preguntas sobre los avatares de su familia. Hay muchas cuestiones de plena actualidad en el clan de Cantora, pero hay uno especialmente peliagudo que crispa los nervios del Dj, que le hacen estallar y por el que no está dispuesto a pasar. No tiene nada que ver con la herencia de su padre, ni con los juicios que mantiene abierto contra su madre o su tío. Tampoco sobre la serie documental que Telecinco está preparando sobre su prima, Anabel Pantoja, o algo relacionado con su hermana, Chabelita Pantoja, o su mujer, Irene Rosales, que ha dejado la televisión por culpa de la presión mediática de los últimos meses. Lo que hace que Kiko Rivera mire desafiante al reportero que realiza la pregunta es otra cuestión que está dando mucho que hablar estos días tras el 65 cumpleaños de la tonadillera que le dio la vida.

Una reacción dura y desafiante de Kiko Rivera que dista mucho de su habitual y cordial forma de tender a la prensa, aunque no siempre esté dispuesto a responder a sus preguntas. Él entiende muy bien el trabajo de los periodistas, pues forma equipo con ellos para hacer fortuna y sobrevivir en los medios, pero hay puntos en los que no está dispuesto a entrar y bien claro se lo ha dejado a aquellos que se atrevan a rebasar la línea fronteriza que ha establecido sobre su vida y lo que corresponde a los que ahora son considerados sus enemigos, tanto en la intimidad como en los tribunales donde se dirimen sus desavenencias. Vea el vídeo para comprobar su desafiante reacción que encontrarás en la parte superior de esta noticia.