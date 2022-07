En el tercer capítulo de ‘En el nombre de Rocío’, Rocío Carrasco ha lamentado que no guarda el mayor recuerdo de la carrera de su padre: «Ese cinturón tiene que estar seguramente en el sótano de Raquel Mosquera. Mi padre murió sin testar. Y al morir sin testar su viuda tiene una cuota de viudedad y la heredera soy yo. Se hizo un cuaderno particional donde se reparte su cuota, los bienes que hay…. Ese cinturón, yo le digo a ella que de todos los trofeos que tiene mi padre me gustaría tener el cinturón de campeón del mundo. Y que no pasa nada, que si quiere que me haga una réplica y que ella de quede con el original. Quería tener el cinturón porque sé lo que significó para él. Pero eso nunca sucedió. Ni me dio el original ni me dio la réplica. Me da pena porque eso es de no ser buena persona. Y pobrecita ella si no es buena persona. Y no me da rabia porque está mintiendo en una cosa que es clara y concisa».