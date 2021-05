Isabel Rábago ha desvelado un esclarecedor detalle de la declaración del hijo de Rocío Carrasco en sede judicial.

David Flores, el hijo menor de Rocío Carrasco y Antonio David Flores, declaraba en los juzgados de Málaga después que el excolaborador de ‘Sálvame’ denunciara a su exmujer por no pagar la pensión de su hijo. A parte de saber que el joven «estaba muy tranquilo», tal y como reveló el abogado de la hija de Rocío Jurado, poco o nada se sabe de lo que ocurrió el pasado viernes. Hasta ahora puesto que hemos conocido el desgarrador testimonio del hermano de Rocío Flores en sede judicial.

Este sábado, era Isabel Rábago quien desvelaba en ‘Viva la vida’ cuales habían sido algunas de las palabras de David Flores durante su declaración en los juzgados de Málaga. «Yo lo único que quiero es que mis padres dejen de denunciarse y se lleven bien«, aseguró el joven, tal y como cuenta la colaboradora del programa de Telecinco.

Tras estas palabras, algunos de los colaboradores presentes en plató hacían hincapié en que los padres deberían tomar nota de lo que había declarado el joven ante el juez. Sin embargo, era la periodista quien rebatía al resto de sus compañeros e insistía en que se le tendría que explicar a David Flores quién pone las querellas. «No las ha puesto la madre. En este caso, el padre la pone en su nombre, sin saberlo el hijo, una querella contra la madre», comentaba Isabel Rábago.

La declaración de David Flores en los juzgados de Málaga ha supuesto un jarro de agua fría para Rocío Carrasco. La hija de Rocío Jurado, durante su llamada telefónica a ‘Viernes deluxe’, aseguraba que había pasado un día de lo más complicado al ver cómo se ponía a su hijo «en una tesitura horrorosa». «Lo pone a que declarar en contra de su madre sabiendo él las capacidades que el niño puede tener o puede dejar de tener. Ha sido un día bastante duro», explicaba.

Rocío Carrasco no pierde la esperanza de volver a reencontrarse en un futuro próximo. Así, no ha dudado en tachar de «deleznable» el hecho de hacer que su hijo pequeño tuviera que declarar ante el juez. Asimismo, la hija de Rocío Jurado ha insistido en que se han encontrado con «un montón de irregularidades procesales«.

Una declaración esclarecedora para Rocío Carrasco

La declaración de David Flores ha supuesto un antes y un después para Rocío Carrasco. Era ella misma quien aseguraba que había sido totalmente esclarecedora puesto que se ha enterado por primera vez de muchas cosas de las que no era consciente. Además, también insistía en que había determinados cuestiones que habían tenido lugar en los últimos años y que nunca llegó a entender. Hasta ahora. «Tampoco sé cómo se puede empadronar a un niño sin tener la autorización materna siendo menor de edad. No sé cómo el niño puede tener una prestación de 400 euros que va a una cuenta en la que está él y la mujer de su padre. Me he enterado de muchísimas cosas. Se irá viendo todo y se esclarecerá todo», sentenciaba.