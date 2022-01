Jorge Javier Vázquez y Antonio David Flores fueron durante un tiempo compañeros de trabajo en ‘Sálvame’, pero esa época ha caído en el olvido. El malagueño es un personaje incómodo que no gusta absolutamente nada al presentador. Una reticencia que se ha convertido en recíproca. Y es que el ex Guardia Civil llamó recientemente «La vedette de Badalona» a Jorge Javier Vázquez. Este, por su parte, ha tomado una importante decisión.

«He decidido hoy que no voy a referirme a él como ‘el penas'», ha afirmado de forma rotunda compartiendo la determinación, incluso, con la directora de ‘Sábado Deluxe’. Acto seguido sus compañeros le preguntaban cómo le iba a llamar. A lo que contestaba evitando pronunciar su nombre: «Yo voy a llamarle a él teniendo en cuenta la relación que mantenga. Para mí ahora es el novio de Marta Riesco», ha afirmado tajante.

Algunos de los colaboradores han aprovechado para subrayar que este hecho le iba a sentar incluso peor que el nuevo apodo que han adoptado en el programa, ‘el penas’. Además, Kiko Matamoros le recordaba que quizás la relación con la reportera de ‘El programa de Ana rosa’ ya había acabado. «Entonces le llamaré el exmarido de Olga Moreno», ha dicho.

Jorge Javier Vázquez responde a Antonio David Flores

El presentador también se ha pronunciado sobre el hecho de que el ex Guardia Civil le llamase públicamente hace tan solos unos días la «vedette de Badalona». «Te digo una cosa, en realidad soy un gran artista. Lo de ‘vedette de Badalona’ a mí me parece un halago», ha subrayado tirando de humor. Ha explicado que cuando escuchó que le había llamado así, le vio totalmente «sobresaltado». El excolaborador se encontraba acompañado por su hija, Rocío Flores, dispuesto a coger un AVE en la estación de Atocha de Madrid destino Málaga. «Te digo una cosa, comparando me parece más tremendo llamarle ‘el penas’ que él a mí ‘la vedette de Badalona’. Teniendo en cuenta que el término ya aparece hasta en la wikipedia porque ya se lo han colocado, me parece algo inofensivo. A mí me hace hasta gracia», ha señalado Jorge Javier Vázquez.

La nueva relación de Antonio David Flores con Marta Riesco ha situado al malagueño, de nuevo, en el foco de la noticia. El propio protagonista confirmó su romance el pasado 12 de enero a través de un comunicado. «Llevo varios meses separado y por lo tanto, estoy rehaciendo mi vida. Comuniqué de forma pública mi separación hace tres meses. No tengo por qué esconderme. Es cierto que Marta Riesco y yo hemos empezado a construir una relación». Sin embargo, mucho se está hablando de que la pareja podría atravesar una profunda crisis. Ambos se han dejado de seguir en las redes y cuando Antonio David Flores se encuentra en la capital no pernocta en la casa de su chica.