Hablamos con el vidente de la Reina Letizia, David Trivín, quien se confiesa con la revista SEMANA, dejando muchos titulares llamativos.

Con 39 años, David Trivín se ha convertido en uno de los videntes más prestigiosos de España. Como él mismo nos confiesa, por su consulta pasan todo tipo de personalidades, desde aristócratas a personajes del mundo del corazón y desde hace años, se afirma que la Reina Letizia es una de sus clientas más fieles, aunque él, siempre discreto, prefiere “guardar silencio”.

SEMANA se cita con él en una céntrica cafetería del centro de Madrid. Allí, el tarotista nos explica sus inicios y cómo ha llegado hasta aquí: “Yo soy un tío normal de 39 años. A mí no me gusta la imagen que suele aparecer en televisión del típico hombre con los ojos pintados, turbante, y enjoyado de arriba abajo”.

¿Cómo pasas de trabajar de carnicero a convertirte en el vidente de las celebridades?

Mi abuela era una vidente buenísima que echaba las cartas. Yo crecí viendo esto en casa y siempre me gustó. Siendo muy pequeño les decía cosas a mis padres que los dejaba boquiabiertos. En mi casa eran mucho de “si no quieres estudiar, te pones a trabajar”, así que con 17 años comencé a trabajar en un supermercado de carnicero. Pero al final mi don siguió cogiendo fuerza y me llevó hasta el día de hoy.

¿De pequeño no te asustabas con tu don?

No. Siempre lo viví con mucha naturalidad. Quizás me da más miedo ahora que antes. Yo, por ejemplo, nunca me echo las cartas a mí mismo, tampoco a mi madre, aunque también te digo que uno no es vidente las veinticuatro horas del día y también puedo equivocarme.

¿Qué opinas de los videntes que aparecen en la tele?

Yo respeto a todo el mundo, aunque no comparta la forma de trabajar de muchas personas. Hay gente muy buena en televisión y luego hay personas que se desvirtúan mucho y lo mismo dan las cartas que te sacan una canción. A mí me ha costado 13 años hacerme un nombre y ser respetado.

¿Con quién es más fácil trabajar, con gente anónima o gente famosa?

A mí me es indiferente, pero yo me siento muy cómodo con la gente anónima. Gracias a mi profesión he conocido a gente muy importante. Te hablo de aristócratas, realeza, famosos… que son gente sencilla. Te da gusto tenerlos delante y luego conoces a gente que acaba de salir de un reality y se piensan que son los reyes del mundo.

La Reina Letizia es una de tus clientas.

No te puedo desvelar esa información. Nunca he desvelado la identidad de mis clientes. Es verdad que alguna vez se ha filtrado algún nombre, pero porque han sido vistos entrando a mi consulta, pero nada más. Yo, desde luego, tengo que cumplir con el secreto profesional.

¿Podría entonces coincidir una reina Letizia con una concursante de televisión en la sala de espera?

Intento que la gente no se cruce, porque las personas son muy celosas de su intimidad y no confían en nadie.

Carmen Martínez Bordiú sí ha estado en tu consulta.

Ella sí que lo ha dicho en alguna ocasión públicamente. A mí me une una relación de amistad personal con ella. Carmen es una mujer con un gran corazón, una persona diez. Ella va siempre a su aire…Yo he estado en su casa, con Luismi… Cuando me invita a su hogar me siento como si estuviera en el mío, la conocí por mediación de una amiga que tenemos en común. Yo lo que gustaría recalcar es que independientemente de quién acuda este es mi trabajo y mi vocación. Soy feliz ayudando a cualquier tipo de personas.

Adentrándonos en tus predicciones. Recientemente le vaticinaste a Belén Esteban que este 2021 no conseguiría su objetivo de ser madre.

Ojalá dios quiera que lo consiga, pero yo no lo he visto en las cartas y así se lo dije. Le dije que no veía maternidad para este año. Sé que a lo mejor no le ha podido gustar, porque tiene mucha ilusión y cuando a alguien le quitan la ilusión se viene abajo. Pero te juro que si me tuviera que equivocar, ojalá me equivoque en esto. Yo la quiero mucho y me parece

una mujer con grandes principios.

¿Es verdad que el rey emérito no se encuentra bien de salud?

Yo fui la persona que vaticinó que en 2014 abdicaría y eso se puede comprobar en la

hemeroteca. Y Fíjate, yo te digo que el rey este año va a pegar un susto de salud, pero si dios quiere todavía tendremos rey para un largo tiempo.

¿Se marchará finalmente Isabel Pantoja fuera de España?

Ella se acabará marchando fuera y la entiendo. Esto yo lo predije hace mucho tiempo. Antes de que pasara todo esto.

¿Se producirá algún día la reconciliación con su hijo?

No. No existe solución. De hecho, habrá problemas legales. Todo lo que ha ocurrido es

muy feo y muy triste.