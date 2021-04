El cantante se ha mostrado muy enfadado por haberle hecho de nuevo la pregunta sobre si ha conocido o no al hijo de Paula Echevarría.

David Bustamante está en plena promoción de su último trabajo discográfico, ‘Viente años y un destino’, que le ha llevado estos días a Sevilla. Entre compromiso y compromiso, el cantante ha tenido que contestar a algunas preguntas sobre sus proyectos profesionales y también sobre una de las preguntas que más ha contestado en las últimas semanas. Esto ya empieza a agotarlo y así de claro lo ha dejado.

El pasado 11 de abril, Paula Echevarría y Miguel Torres daban la bienvenida a su primer hijo en común, Miguel Jr. Las miradas no solo se dirigieron a la pareja, también a David Bustamante, sobre todo por la buena noticia que había recibido su hija Daniella, la hija que el cantante tiene en común con la actriz.

Después de contestar que ya ha dado la enhorabuena a la familia, David sigue escuchando la misma pregunta, a la que ya contesta rotundo: «Ya he contestado a esa pregunta». Parece que no le hace mucha gracia que se lo vuelvan a preguntar y se muestra algo enfadado cuando la vuelve a escuchar.

David Bustamante está cansado de que le hagan la misma pregunta

Vídeo: Europa Press.

«Esa pregunta ya la he contestado mil veces, de verdad… ¿Qué quieres que te diga? Es que me parece ridícula la pregunta. Me hacéis todos la misma pregunta y me parece que no tiene sentido hacerme la pregunta», dice ya cansado de tener que contestar lo mismo a todos los reporteros.

Aún así, esta pregunta ya la contestó hace unos días. David Bustamante confirmó que había felicitado a la actriz por su reciente maternidad. Ahora, le hemos visto paseando por las inmediaciones de su casa, donde vive con su actual novia, Yana Olina. El artista ha respondido muy amable a las preguntas relacionadas por su nuevo proyecto, ‘MasterChef Celibrity’, y posteriormente reveló si ha conocido o no al hermanito de su hija.

El cantante ha asegurado que todavía no conoce al hijo de Paula Echevarría. Tras responder a todas las preguntas de la prensa, una vez mencionado este tema, se ha disculpado y ha seguido caminando. Prefiere ser cauto a la hora de hablar de su ex. Sobre todo por su hija, Daniella, a la que ambos intentan proteger de los medios.

El cantante habla sobre su nuevo reto: ‘MasterChef Celebrity’

«Tengo muchísimo miedo, tengo mucho miedo porque quiero hacerlo bien, pero estoy muy contento y muy ilusionado de hacer un programa que, además, es que me encanta», ha confesado David Bustamante, quien se ha mostrado muy ilusionado ante este nuevo reto profesional al que se enfrenta. El artista ha confesado que va a hacer algún curso de cocina antes de comenzar el programa para llegar más preparado: «Tengo unos amigos que además me van a ayudar. Tendré a varios cocineros que tienen estrella michelín que me van a ayudar para hacer las cosas pues cuanto mejor posible», ha dicho.

También ha hablado sobre el resto de concursantes, asegurando que cualquiera de ellos lo ve como un gran rival: «Todos, cualquiera. Allí vamos a hacerlo todos lo mejor posible y la gente que nos dedicamos a estar en estos eventos pues somos competitivos y nos gusta hacerlo bien. Pero bueno, aprenderemos mucho, se ve que el jurado es muy estricto e intentaremos hacerlo lo mejor posible».