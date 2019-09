David Bustamante explica por qué canceló su concierto en Fuenlabrada

8 David Bustamante ha reaparecido tras su polémica

«Amigos, hoy por fin he conseguido salir de la cama, lamento mucho no haber podido dar el concierto del pasado fin de semana en las Fiestas Patronales de Fuenlabrada. Sabéis que me debo a todos vosotros y sois la pieza fundamental de mi vida», comenzaba explicando después de haber sido muy criticado.

«Estoy muy disgustado, pero no tengo una salud de hierro, quiero dar las gracias por la comprensión a los Fuenlabreños y a su excelentísimo Ayuntamiento. De verdad creí que finalmente podría actuar, pero el destino no me lo hizo posible. Os agradezco todo vuestro apoyo y cariño, volveremos este sábado con mucha fuerza!!», terminaba exponiendo en su Twitter.