David Bustamante ha hecho un alegato contra las críticas que ha recibido, el cual ha sido muy aplaudido en redes sociales.

David Bustamante visitó este jueves ‘El Hormiguero’ para presentar su nuevo álbum ’20 años y un destino’ en el que sus seguidores encontrarán sus temas más icónicos, eso sí, con tantos arreglos que lo convierten en un trabajo muy mejorado. Habló largo y tendido del momento profesional que está viviendo, de la muerte de Álex Casademunt y de su increíble cambio físico. En unos meses de gran esfuerzo, el artista ha perdido más de 26 kilos gracias a una estricta dieta y muchísimo ejercicio, aunque su objetivo no era solamente físico. En contra de las críticas que tanto él como otros rostros conocidos o anónimos a lo largo de su vida por engordar, Bustamante hizo un alegato público que ha revolucionado las redes sociales. «Uno no se siente cómodo consigo mismo, todo tiene un porqué, todos tenemos espejos y no hace falta que nos digan si estamos gordos o delgados, hay que decir: ‘¿que tal estás, cómo te sientes?'», dijo el cantante.

Su mayor secreto para haber conseguido estar tan bien no se basa «en ir a un sitio y comprarlo». Para ello, ha necesitado mucho empeño, así como rodearse de grandes profesionales que le ayudaran a lograrlo. Aunque ha tenido altibajos y momentos difíciles, «al día siguiente todo cambia, salud y bienestar, uno tiene que reconocerse. Tengo las ganas de comerme el mundo y dar todo de mí en los escenarios”. Siempre ha tenido claro que debía buscar la mejor versión de sí mismo por «cuestión de salud y bienestar».

Todo ello le ha llevado a que muchos usuarios de redes sociales aplaudan sus palabras y es que, como bien ha recordado Bustamante, el cambio físico a veces se puede deber a otros problemas que tenga la persona, por lo que las críticas según él están de más. «Precioso consejo», «Bravo» o «Qué gusto escucharte» son solo algunos de los comentarios que se pueden leer en Twitter, lo que demuestra que David Bustamante volvió a acertar con su actitud.

Tras su paso por ‘El Desafío’, programa en el que participó, David Bustamante se puso manos a la obra y junto a un entrenador personal ha logrado ponerse en forma. Él mismo comparte vídeos de ejercicios para quien así lo desee pueda apostar por una vida healthy en su casa y dar un giro a su vida. «Vuelta a la rutina, con algunas cicatrices de más, pero las mismas ganas que el ave Fénix al renacer de sus cenizas… Siempre fuertes», escribió hace algunas semanas, unas declaraciones que llegaron justo después de perder a su amigo, Álex Casademunt.

El cantante desde hace algún tiempo ha experimentado grandes cambios en su vida, entre ellos, mudarse a una espectacular casa a las afueras de Madrid. Tal y como publicamos en exclusiva en la revista SEMANA, el cántabro vive ahora en una nueva vivienda de la que te mostramos todas las fotografías hace algunas semanas. Con un valor de mercado de más de 600.000 euros, esta residencia es de auténtico ensueño, pues cuenta con 287 metros cuadrados, divididos en tres plantas. Posee 5 dormitorios, 4 cuartos de baño y una zona ajardinada con piscina, lo que le permite incluso hacer deporte al aire libre, una práctica que a buen seguro en este momento llevará.