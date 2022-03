David Bustamante no es muy de mostrar su cariño a Yana Olina públicamente. Sin embargo, cuando la ocasión lo merece, es capaz de sacar su lado más tierno y dedicarle a su chica las mejor de las dedicatorias. El motivo ha sido una fecha, ya que este 21 de marzo, la bailarina cumple años. Y para desearle lo mejor, ahí está su pareja, que le ha dedicado un bonito mensaje.

«Felicidades mi pequeña! Qué suerte que los últimos 4 hayan sido a mi lado! Te amo y te agradezco lo mucho que regalas, no solo a mi, si no a todo lo que me importa! Eres más que mucho más! Especial y distinta, diferente a lo demás! Hoy celebras tu cumpleaños! Pero los que estamos a tu lado, te celebramos a ti! ❤️❤️❤️🔝», ha escrito junto a una foto de ambos.

Ha querido hacer público lo mucho que la quiere, pero también el papel que juega con su hija Daniella. De hecho, David Bustamante no solo le agradece lo mucho que lo quiere a él, sino también a una de las personas que más le importan. Su hija Daniella es ya una adolescente y es consciente de que sus padres ya no están juntos. Sin embargo, ha aceptado muy bien que sus padres hayan rehecho su vida con otras parejas.

David Bustamante y Yana Olina ya llevan cuatro juntos

Yana Olina no ha dudado en contestarle a esta bonita dedicatoria: «Gracias por todo, gracias por tanto ❤️ te amo! No hay nada mejor que estar a tu lado ♾», le hacía saber la bailarina al cantante con un emoticono de infinito que demuestra que quieren estar juntos para siempre. Con Yana Olina se lleva muy bien y en cada una de las apariciones públicas que han hecho, lo han demostrado. Aunque no se dejan ver mucho juntas, hace unos meses veíamos a las dos acudir al estreno de ‘Ghost’, musical en el que participa su padre y que le ha abierto puertas en el mundo de la interpretación.

David Bustamante está en un gran momento

Además de gozar de un buen momento personal, del que su pareja, Yana Olina, es muy responsable, David Bustamante atraviesa una etapa increíble en el terreno profesional. A pesar de que la pandemia provocó que no pudiera desarrollar su trabajo de cantante como le hubiera gustado, este tiró de imaginación para reinventarse. Fue en ese momento cuando optó por aceptar una oferta de trabajo como actor en el musical ‘Ghost’.

David Bustamante también se atrevió a ser concursante en la última edición de ‘MasterChef Celebrity’, una experiencia que disfrutó al máximo. Y también ha conseguido ser coach en ‘La Voz Senior’ en Antena 3, una oportunidad que le permitió poner en práctica todo lo aprendido durante su carrera profesional. Todo ello unido a sus quehaceres como cantante, ya que sigue componiendo y grabando música, así como cumpliendo con sus conciertos de su gira, ’20 años y un destino Tour’, que le llevó hace unas semanas a Barcelona.

