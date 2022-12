Alba Carrillo salió en televisión en el año 2007 en ‘Súpermodelo’, no siendo este su único reality. Desde ese momento se hizo conocida para la audiencia y años después continúa en la crónica social, en especial, en estos últimos años. Aunque ya se codeaba con famosos en su época estudiantil, eso sí, cuando todavía no lo eran. Así lo ha contado David Broncano, quien ha explicado en ‘La Resistencia’ este dato completamente desconocido para el público. Todo ha sucedido durante la visita de Boris Izaguirre, que acudió, entre otras cosas, para comentar la actualidad, instante en el que el presentador soltó esta curiosidad que al venezolano le dejó boquiabierto. «Creo que esa chica iba a clase conmigo», dice Broncano, a lo que Boris responde: «No te creo. ¡Pero esto es una gran revelación!».

En ese momento, pide al equipo de producción que buscaran una imagen de Alba Carrillo para aclarar si realmente habían ido a la misma clase o no. «A ver ponedme una foto», espeta. Una foto que no fue decisiva, ya que pidió que le enseñaran una imagen más antigua, la cual disipó cualquier duda en Broncano. «Esta chica iba a clase conmigo, sí», volvió a repetir. Aunque no son del mismo año -Alba nació en el 1986 y Broncano en el 84-, podrían haber coincidido en la Universidad, pues ambos empezaron la misma carrera. Y es que ambos cursaron Publicidad en la Universidad Complutense de Madrid al mismo tiempo.

Las redes sociales se revolucionaron, de hecho, fueron muchos los que pidieron casi a gritos que Alba Carrillo fuera la próxima invitada al formato. Quieren que sea ella quien desvele si realmente fue compañera de Broncano o no y, además, cuente más detalles sobre su vida y polémica actual. Desde que saliera a la luz su romance con Jorge Pérez han sido muchas las horas de televisión que ha copado la modelo, prueba de ello, que se haya tratado el tema en casi todos los espacios de Telecinco. Desde ‘Sálvame’ a ‘El programa de Ana Rosa’ o ‘Ya es mediodía’, entre otros programas, lo que deja ver el interés que ha cosechado en la audiencia desde que saltara a los medios el tonteo del ex guardia civil y la modelo.