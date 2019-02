7 Elena Tablada, tajante con Rosanna Zanetti

Algo que no le habría hecho gracia a Elena Tablada. De hecho, desde la cuenta de su propia firma le dejaría un mensaje en el que dejaría constancia del desagrado con la fotografía. Aunque en su momento, Tablada aclaró que no fue ella quien dejó ese mensaje a la mujer de Bisbal y que fue una de sus trabajadores que se equivocó al hacerlo con la cuenta de la empresa y no desde la suya personal.