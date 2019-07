David Bisbal demanda de nuevo a Elena Tablada

1 El mejor momento para Bisbal

David Bisbal está viviendo su momento más dulce a nivel personal y profesional si no fuera por la batalla judicial que tiene con su ex. Y es que tras cumplir un año de casado con la venezolana Rosanna Zanetti y dar la bienvenida a su primer hijo en común, Matteo, también acaba de sacar nuevo single ‘Bésame’ con Juan Magán y ha incendiado Madrid en su concierto en Las Ventas donde colgó el cartel de sold out. También estuvo este jueves en el concierto de ‘La Voz’, en el Wizink Center de Madrid.