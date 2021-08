David Bisbal está imparable. El artista está viviendo un gran verano después de poder retomar los conciertos que tenía previstos y volver a subirse a los escenarios con su gira ‘En tus planes’. Una gira que tuvo que estaba prevista para el pasado año pero que finalmente debido a las restricciones por culpa de la pandemia provocada por el coronavirus no pudo realizarse. Aún así, el cantante pudo disfrutar de su público con unos conciertos con aforo más reducido bajo el nombre de ‘Íntimo 2020’. Ahora, aún todavía con restricciones en el aforo, el almeriense tiene una gira mucho más amplia y está recorriéndose muchos rincones de nuestro país, antes de poner rumbo a su gira por Estados Unidos. Su último concierto ha sido en el Festival Cap Roig de Barcelona, donde pudimos hablar con él y nos revela cómo está compaginando sus espectáculos con su familia.

David Bisbal está inmerso en su gira ‘En tus planes’

Tal y como se puede ver en el vídeo que os compartimos al comienzo de esta noticia, David Bisbal nos confiesa cómo está siendo su verano más agitado. A su gira de conciertos se le suma el hecho de disfrutar al máximo los días que tiene libre con su familia. Habitualmente, el almeriense vive en una de las urbanizaciones más exclusivas de San Sebastián de los Reyes, en Madrid. Pero con la llegada de la época estival, el cantante establece su casa de Almería en su residencia habitual. Así, cuando no acude a algunos de sus shows, aprovecha para pasar tiempo junto a su familia.

En verano establece su residencia en Almería para disfrutar del mar y su familia

El cantante nos ha asegurado que pese a tener mucho trabajo, siempre que puede saca tiempo para disfrutar de la familia: «Nosotros no tenemos vacaciones como tal pero tratamos de organizar el tiempo del trabajo con los momentos libres y así nos salen algunos momentos muy agradables para disfrutar con la familia». Prueba de ello es alguna de las fotos que ha ido compartiendo a través de su perfil social, donde disfruta de su mujer, Rosanna Zanetti, y sus hijos, Matteo, Bianca y Ella, siendo esta última fruto de su anterior relación con Elena Tablada.

Para David Bisbal, la familia es muy importante y asegura que es lo único bueno que ha traído la pandemia es el hecho de haber podido pasar mucho más tiempo con los suyos: «A mí me vino bien sinceramente porque como tú bien dices habría sido diferente, como habitualmente viajando y mucho. Así que he visto crecer a mis hijos y he visto nacer a una también y los tres están guapísimos», nos cuenta. No te pierdas la entrevista completa en el vídeo del comienzo de la noticia. ¡Corre y dale al play!