La apertura del museo en memoria de Rocío Jurado era uno de los grandes anhelos de Rocío Carrasco. Una realidad que tras muchos obstáculos, por fin, ve la luz. «Lo he conseguido como muchas cosas. 16 añitos. Ha costado lo suyo», ha afirmado la hija de la ‘más grande’. «Al final ella tiene lo que quería. Y lo tiene bien», ha explicado con evidente emoción. Una cita en la que no estarán presentes los miembros más mediáticos del clan, entre ellos, Amador Mohedano. Horas antes de la inauguración, su sobrina no ha dudado en lanzarle un dardo envenenado.

Durante su intervención en el ‘Deluxe’, Rocío Carrasco ha querido contestar a las últimas declaraciones de su tío quien ha sido muy crítico con ella. «Tú has estado muy poquito pendiente de mí, por no decir absolutamente nada». No solo eso, ha aprovechado para responder con un dardo. Ha recordado una declaración, que según ha contado, escuchó en su día manifestar a su madre. «Para que me robe otro, que me robe mi hermano y así comen mis sobrinos». También ha cuestionado la actitud de la familia durante estos últimos años. «Lo que me parece vergonzoso es que todos ellos, siendo conscientes de la situación, querían que se abriese el museo. Todas las circunstancias administrativas, todas las vicisitudes… querían abrirlo. Yo entendí por qué querían abrirlo. Quizás el interés económico no era el mío».

Un gran día para Rocío Carrasco

«Tengo sentido de la responsabilidad y nerviosismo. Espero haber estado a la altura de lo que ella quería», ha afirmado la hija de la ‘más grande’ sobre la inauguración que tendrá lugar este sábado, 2 de julio, en Chipiona, la localidad gaditana donde nació de la artista. El esperado museo alberga el legado artístico de una cantante inolvidable. «El día de mañana es un día de máxima felicidad. Estoy haciendo lo que ella quería. Un día de gratitud y de compartir con mi gente un sueño a pesar de que no esté toda la familia».

Hay muchos miembros de la familia invitados a la inauguración del museo, pero los más mediáticos no estarán presentes. Respecto a la demora en la apertura, Rocío Carrasco ha indicado lo siguiente: «Ha habido muchos problemas administrativos, muchas trabas que ya se verán cuáles son. También muchos comportamientos que no tendrían que haber sucedido y se narrarán. Lo único importante es que después de 16 años se abre. Se lo merece ella. Y, sobre todo, se lo merece el pueblo», ha recalcado. Asimismo se ha pronunciado sobre si la artista hubiese deseado ver a la familia unida durante un día clave. Su hija ha respondido sin ningún tipo de titubeos: «Mi madre, hoy por hoy, me daría toda la razón del mundo», ha señalado.