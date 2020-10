Antonio David Flores ha asegurado que cree que Fidel Albiac comenzó su relación con Rocío Carrasco por ser quien era y no por amor

Antonio David Flores se ha enfrentado a su segundo día en ‘Quiero dinero’, después de que Chelo García Cortés se plantara con 25.050 euros más en su cuenta bancaria. El que fuera Guardia Civil tuvo un primer día bastante movidito después de que le preguntaran si había visto a Rafa Mora ser infiel a su novia, Macarena, este dijera que «no» y saliera que miente. La cosa estaba caliente en el plató de televisión pero eso no aminoró las ganas de Antonio David Flores de seguir ganando dinero. En esta ocasión, se tuvo que enfrentar a las preguntas más complicadas de su relación con Rocío Carrasco e incluso se atreve a hacer una fuerte confesión sobre Fidel Albiac.

Como hemos dicho, Antonio David ha tenido que responder a algunas preguntas. Una de ellas ha sido si él había comenzado su relación con Rociíto para dar un «braguetazo» por ser la hija de Rocío Jurado y Pedro Carrasco. En ese momento, el colaborador ha dicho que «no» y la máquina ha determinado que ha dicho la verdad. En ese momento, Flores ha asegurado que por aquel entonces no leía la prensa rosa y que desconocía realmente quien era ella. «Yo estaba muy enamorado de ella y Rocío también de mí”, añadía.

Tras esta respuesta, Jorge Javier Vázquez le ha preguntado si creía que, al contrario que él, Fidel Albiac sí que había comenzado una relación con Carrasco para dar un «braguetazo». La respuesta la tenía muy clara. Efectivamente, Antonio David Flores ha asegurado que Fidel Albiac comenzó su romance con Rocío Carrasco por este mismo motivo. Según Antonio David, Fidel sabía que ella estaba con él y le importó bien poco.

Las preguntas personas a Antonio David Flores

No es la única pregunta a la que se ha enfrentado Antonio David Flores. En el concurso también le han preguntado si él había estado implicado en la venta de la exclusiva de su primer embarazo. El que fuera Guardia Civil ha dicho que no, pero la máquina determinaba que mentía. «Quieren sacarme de quicio», ha asegurado haciendo hincapié en que esa información era falsa.

Además, la tercera pregunta estaba relacionada con sus hijos. Han querido saber si él le habría pedido información a sus hijos sobre su madre para usarla en su contra. Antonio David ha asegurado que no y en esta ocasión, la máquina ha determinado que decía la verdad. No

Aunque la pregunta más dura venía después, cuando le han preguntado si alguna vez le ha deseado la muerte a Fidel Albiac. Él aseguró que no y la máquina ha dicho que miente. Ha hablado sobre el sentimiento de odio a Fidel: «No sé si ese es el sentimiento. No podía decirte. Para mí no es buena persona, no tiene buen fondo y ha hecho daño a los míos«, ha confesado.