Daniela Santiago está demostrando en ‘MasterChef Celebrity‘ sus dotes culinarias, de hecho, en el segundo programa emitido este lunes dejó boquiabierta a Samantha Vallejo Nágera con su tortilla de patatas, plato que tildó de «fantástico». La receta la adquirió en el restaurante de su tío Pepe, alguien por el que sentía verdadera pasión y que le enseñó todo lo que sabe de cocina. «Con mi tío era pasión. Era verlo y no querer irme de su casa. Me contaba unas historias increíbles. Él era amigo de muchas artistas: Rocío Jurado, Lola Flores, etc… En ‘Mi pequeño mundo’ hacían unas fiestas impresionantes», dijo. Esta confesión sirvió para que revelara otros aspectos desconocidos de su vida como, por ejemplo, la adopción que pocos sabían que había hecho.

La actriz ha adoptado, según ha contado ella misma, a «dos niñas trans», lo cual le ha hecho especialmente feliz. «Me dicen que para ellas soy su referente y eso es muy bonito», ha explicado Daniela Santiago. Para ella su madre fue una pieza fundamental, una guía en su camino. Precisamente quiere seguir los pasos de ella y ser un refugio para sus pequeñas, dos niñas sobre las que no ha dado demasiados datos, pero las que estarían haciendo frente a un proceso de transformación en el que Daniela Santiago puede ayudarles. «Fue la primera que me arropó cuando llegó el momento en el que sentí que mi cuerpo y mi cabeza no iban en la misma sintonía, que siempre es un momento muy crítico para todas las personas que pasamos por ello. Es muy duro para los que no tienen el apoyo y la ayuda para conseguir su verdadera identidad», dijo en una entrevista en El Mundo.

Acaba de publicar una autobiografía

Daniela Santiago reconoce lo duro que fue para ella la adaptación, así el proceso en el que se cambió el sexo. Lo pasó mal, pero su madre le ayudó también para costearse la cara operación, la cual superaba los 30.000 euros. Sobre ella se abre en canal en libro que ha publicado, ‘Mi pequeño mundo’, un guiño al restaurante de su tío, pues se llamaba del mismo modo. La intérprete malagueña poco a poco está permitiendo que la audiencia conozca más de ella, de su vida y de todos los momentos buenos y malos que la vida le ha traído. Aunque en la actualidad se encuentra en uno excelente tanto a nivel laboral como personal, Daniela no duda en mirar hacia el pasado para mostrar a la gente que tiene cerca que nadie se lo ha puesto fácil. «Quiero que los niños y las niñas tengan el ejemplo de vida de mujeres como yo. Seguimos luchando para que se nos respete», ha comentado.