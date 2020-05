Dani Rovira es una de esas personas que además de estar batalleando contra el coronavirus, tiene su propia lucha contra el cáncer. El actor malagueño anunció hace unas semanas que padecía cáncer, pero él, lejos de ausentarse de su trabajo, se ha puesto en marcha con un nuevo proyecto profesional: «En tu taza o en la mía», se trata de un espacio de entrevistas que hace a través de su cuenta personal de Instagram en directo donde contacta con diferentes personalidades de Málaga y mantienen una conversación sobre estos momentos tan complicados que está atravesando el país. Una iniciativa que han seguido otros rostros conocidos como Kiko Rivera, quien todas las semanas realiza entrevistas a famosos, las cuales, por cierto, cuentan con un gran éxito en Instagram.

Dani Rovira tiene su espacio de entrevistas en Instagram

Este lunes emite la segunda edición de este nuevo proyecto para el actor que significa un chute de energía. «Mañana, a las 19.30 emitimos en directo de IG nuestra segunda edición de #EnTuTazaOEnLaMía Ya tenemos a los invitad@s malagueñ@s. Mucho ladrido, música, cine y comedia…ahí lo dejo», anunciaba este mismo domingo Dani Rovira en su cuenta de Instagram. Hace unos días, ya habló de la primera edición que se celebró el pasado viernes y lo hizo así: «Haré dos o tres conexiones con gente de Málaga y hablaremos de todo un poco. ¿Nos acompañáis? Yo con mi taza y vosotros con la vuestra. Y lo que surja…».

Para Dani Rovira estar entretenido y siguiendo trabajo supone un chute de energía en estos momentos tan complicados. Y es que al confinamiento y al encierro a consecuencia del coronavirus, también se le añade que él es una persona de alto riesgo después de anunciar que sufría cáncer. Durante estas entrevistas, el malagueño ha reaparecido con nueva imagen, algo que ha llamado mucho la atención entre sus seguidores, que desde el primer momento han mostrado su preocupación por el humorista. «Dani te queda genial el pelo así ❤️❤️ mucho ánimo campeón que tu podrás con eso y mucho más. Allí estaré el viernes con mi taza!», «Mira de verdad, es que ya no se puede ser más grande que tú!!! Viva la madre que te parió» o «Bello por dentro y por fuera. Busca un cuarzo blanco y llévalo contigo. Yo lo hice y me vino bien» son algunos de los comentarios que ha recibido el actor en su última publicación. Esta publicación ha alcanzado cerca de 70.000 ‘me gusta’ y algunos rostros famosos han querido mostrar su apoyo a Dani Rovira, como es el caso de Fernando Tejero.

Su nueva magen después de anunciar su enfermedad

Después de anunciar que padecía cáncer, concretamente Linfoma de Hodgkin, ha querido publicar sus primeras imágenes en su lucha «contra el bicho». De este modo, Dani Rovira desvela que la mejor manera de vencer la batalla es estar positivo ante las adversidades y, sobre todo, entretenerse durante este confinamiento cuya duración se está alargando más de dos meses. Al ser paciente de riesgo debe tener el máximo cuidado, aunque como él mismo desveló se encuentra tranquilo en esta etapa que le ha tocado vivir. «No tengo miedo. Estoy tranquilo (…) Llevaré estos meses una mochila, quizá, un poco más pesada en tiempos de incertidumbre, miedos y pandemia. Pero no me faltan fuerzas ni ganas para salir airoso de esta», dijo en sus redes sociales.

Dani Rovira luce ahora una nueva imagen después de que se haya rapado el pelo. Eso sí, continúa con su barba y dando la bienvenida al mes de mayo con la mejor de sus sonrisas. Se desconocen los invitados a este directo, pero, a buen seguro, estará rodeado de aquellos followers que permanecen tanto pendientes de él como de su evolución. El propio intérprete reveló que su pronóstico era positivo y los doctores le transmitieron esperanzas acerca de su recuperación.

Anunció su enfermedad y que había empezado el tratamiento

Hace una semana que me lo han diagnosticado, aunque llevaba ya meses arrastrando cierto cansancio y malestar. Si decido hacer esto público es porque, para lo bueno y para lo malo, soy un personaje público. Y antes de que comience el circo de especulaciones y sensacionalismo en cierta prensa y en redes sociales, prefiero ser yo la fuente principal de información. Tengo cáncer. Ya tiene nombre y apellidos: LINFOMA DE HODGKIN», anunció hace unas semanas. Además de desvelar que ya había empezado su tratamiento: «Hoy es mi primer día de quimio y por delante una larga lucha contra el “bicho”».

A esto se le suma los momentos complicados a raíz del coronavirus, por lo que Dani es una persona de alto riesgo «cuando las defensas y el sistema inmunitario empiecen a fallarme en unos días, así que tendré que cuidarme, cuidar y dejarme cuidar un poco más. Estaremos peleando y protegiéndonos en casa, con mis tres perretes y con mi compañera de vida, Clara», escribió en las redes.