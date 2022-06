El debate sobre el aborto sigue dando mucho que hablar en todo el mundo, después de que en Estados Unidos se hayan puesto trabas a las mujeres a poder decidir sobre esta cuestión. El Tribunal Supremo estadounidense ha anulado la sentencia del caso Roe contra Wade, lo que supone el fin de la libertad de las mujeres para decidir si desean o no seguir adelante con un embarazo. Un tema delicado sobre el que todos tienen una opinión en firme, como es el caso de Dani Rovira, que la ha liado en las redes sociales al expresar su parecer al respecto y encontrarse con personas que no tienen su misma opinión.

Esta anulación del derecho de las mujeres en Estados Unidos de decidir libremente sobre su futuro como madres supone un retraso de 50 años, pues se había avanzado en esta tarea, siendo cada una libre de decidir, siempre y cuando se ajustase a unos parámetros establecidos. Esto ha supuesto que muchos líderes de opinión se pronuncien sobre lo que consideran un atentado contra los derechos de la mujer, como así ha hecho Dani Rovira removiendo el debate sobre el aborto en España, aunque muchos otros famosos también se han enzarzado en expresar su opinión y discutir sus principios en las redes sociales. Pero pocos han tenido tanta repercusión y han generado tanta crítica como el cómico malagueño con su tweet.

“No se puede abusar, pisotear, ni explotar a quien no nace”. Esta es la sentencia que escribe Dani Rovira en su perfil de Twitter, provocando que muchos que no están de acuerdo con su opinión le hagan saber en qué está equivocado, aunque también los hay que aplauden sus palabras. Les mostramos algunos ejemplos de usuarios que han rebatido su opinión, aunque solo destacaremos aquellos que han optado por el dialogo y no caen en el insulto para hacerse entender:

Pero también es justo destacar aquellos que han aplaudido sus palabras y tienen la misma opinión que Dani Rovira sobre la delicada cuestión del aborto: