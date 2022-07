Dani Rovira siente auténtica adoración por los animales, en especial por los perros. El actor ha encontrado en ellos grandes amigos, una lealtad incomparable y hombros en los que apoyarse cuando la vida le golpeaba. Por ello, le produce un dolor indescriptible cuando se tiene que despedir de ellos para siempre, un momento que desgraciadamente ha llegado para él con su perrito Buyo. Así lo ha comunicado él mismo en un texto en el que deja claro que está «roto en mil pedazos». «Compañero, hoy me has roto el alma en mil pedazos. Has decidido que ya era el momento de decirnos adiós. Y entre lágrimas te rindo estas palabras. No te imaginas lo que te voy a echar de menos», comienza diciendo Dani Rovira en el post que jamás hubiera deseado escribir.

El intérprete estaba profundamente unido a su mascota, a quien adoptó de una protectora para darle una segunda oportunidad. Desde entonces, empezaron un precioso camino que por cuestiones de salud se separa con el fallecimiento de Buyo. «Te llevo tan dentro que es como si me hubieran arrancado un trozo de mi propio cuerpo. Parece que fue ayer cuando decidimos sacarte de la protectora y darte una oportunidad. Y tú, siempre sin quererlo, me diste la oportunidad a mí. No tengo palabras, no tengo la cabeza para la poesía», dice Dani Rovira con total sinceridad.

Buyo se convirtió en su compañero más fiel. Aquel que jamás le falló y que le ayudó para seguir hacia adelante en momentos como su enfermedad. «Espero que hayamos estado a la altura de ti. Ojalá, donde estés ahora, haya millones de pelotas y peluches para destrozar y corretear. Te quiero con todo mi ser, mi amigo del alma. Te amo. Formas parte de mi historia y yo de la tuya. Ojalá algún día llegue a ser la persona que tú veías en mí. Mi perro. Mi amor«, finaliza Dani Rovira. Este mensaje que ha emocionado a tantos seguidores del artista ha cautivado a más de 220.000 personas, que han reaccionado a la publicación y que le han mandado todo el ánimo del mundo.

Dani Rovira se autodefine como «activista y animalista» y es que siempre ha estado muy implicado en este tipo de causas. Así lo demuestra que junto a su expareja, Clara Lago, fundaran la ‘Fundación Ochotumbao’, a través de la cual luchan para conseguir recursos y dar visibilidad a asociaciones que luchen por personas, animales y medioambiente. Este perfil precisamente ha escrito varios corazones rotos junto a la carta de Dani, ya que son conscientes del amor que sentía por su mascota. Para él ahora mismo no hay palabras que consuelen su pérdida.