Aunque Dani Martín cada vez que actúa en un concierto lo hace tremendamente ilusionado, en su última actuación un robo lo nubló todo. El cantante, que se encuentra de gira con su álbum ‘Qué caro es el tiempo’, cantó ante miles de personas en la plaza de toros de Murcia sin imaginar lo que sucedería solo unos minutos antes. Dejó en su camerino su guitarra, la cual le había servido para componer muchos de sus éxitos, un instrumento cargado de emotividad que le sustrajeron justo antes de su concierto.

«Mando un abrazo enorme porque supongo que tendrá tanta putrefacción dentro que lo que necesita será un abrazo enorme, así que mandémosle un aplauso. Espero que la venda y use el dinero para comer», dijo visiblemente enfadado. En ese momento paró la música y aunque dijo que no le daba importancia a lo material, lo cierto es que le dolía que alguien pudiera tener esa mala baba. No dejó que este problema empañara una cita musical que tanto sus fans como él deseaban desde hacía tiempo y recordó que «nadie le iba a robar la alegría y menos por algo material». Entonces, todos los asistentes le respondieron con un sonoro aplauso, siendo consciente de que iba a ser muy complicado dar con la persona que le había robado este bien tan preciado para él.

De momento, el artista no se ha pronunciado acerca de quién ha podido ser el ladrón, el cual sustrajo la guitarra antes de las 21.30 de la noche aprovechando que tanto la plaza como los alrededores estaba repleta de gente. Dani Martín logró colgar el cartel de ‘no hay entradas’, ya que había agotado las localidades desde hacía meses. Ahora lamenta que haya alguien que haya sido capaz de colarse en su camerino para quitarle su instrumento principal en los instantes previos de que comenzara la actuación.