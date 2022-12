Dani Martín ha anunciado que se retira de la música de forma temporal. El que fue líder de ‘El canto del Loco’ ha querido sincerarse con sus seguidores sobre el momento que atraviesa a través de un extenso mensaje publicado en su perfil de Instagram. «Nos vemos en unos años, sed felices», dice recordando que a partir de ahora volverá a tocar tierra y será simplemente Daniel. «El que habita en su sofá, el que bebe vino, el que juega al fútbol mal, pero le pone el corazón».

El cantante ha comenzado este mensaje tan personal indicando que ha superado algunas adversidades durante su etapa profesional. «Soy una persona con tendencia a engordar, con ansiedad, con dificultad para concentrarme y ser capaz de aprender a tocar un instrumento musical de manera que yo considere correcta». También reconoce que a lo largo de su trayectoria ha aprendido a cantar y no hacerse daño en la garganta, pero destaca sus debilidades: «No sé nada de técnica de audio, no sé producir un patrón de batería para una canción».

Dani Martín recuerda su etapa en ‘El Canto del Loco’

Sus canciones han marcado una época y han sido la banda sonora de una generación. Él es consciente de ello. «Tuve una banda de éxito. He escrito un montón de canciones que forman parte de la vida de algunas personas. Luego, me separé de mi banda y todo se ha ido convirtiendo en algo muy, muy bonito». También muestra su incredulidad: «No soy un gran cantante, tampoco sé si lo hago bien y la verdad que hay algo que me sorprende: que 22 años después siga pasando todo esto con el síndrome del impostor tan grande que tengo; la verdad, me asombra. Jamás pensé que pasara nada de lo que ha sucedido en esta gira: no me imaginaba un staff así, un sonido así, una banda así, un público así y una vida así como la que tengo».

Dani Martín explica que emocionalmente nunca se ha considerado «una persona muy equilibrada» y que no está dispuesto a seguir ciertas modas en el plano musical. «Ni a modificar mi sonido para llegar a los Grammy. Prefiero conseguir los Grammy haciendo el reggaeton que hace Jorge Drexler y haciendo los duetos que hace él en sus discos, y seguir ese tipo de caminos orgánicos y sinceros. Pienso seguir siendo quien soy, solo voy a mejorar como persona». Termina este significativo post con las siguientes palabras: «Hasta luego, hasta siempre, hasta cuando surja de verdad. Gracias. Blackout».

El anuncio de la retirada de Dani Martín viene acompañado de un emotivo vídeo grabado durante su último concierto en una sala muy especial de Madrid, ‘La Riviera’, de la que alberga grandes recuerdos. Fue precisamente allí donde ‘El Canto del Loco’ comenzó a despuntar en 2001. Un año al que le siguieron tiempos de grandes éxitos con su banda que ya forman parte de la historia reciente de la música de nuestro país.

Esta noticia pronto ha generado un sinfín de reacciones entre sus seguidores. Entre ellos, rostros conocidos como Tamara Gorro. «Una vez más, felicidades por mostrarte como eres, la realidad. Hemos estado durante, y a la cuenta estaremos. Toma tu tiempo porque lo más valioso y a la vez complicado sin duda, es llegar a estar con uno mismo, entenderse y encontrarse. Admirable señor Daniel!!!!». Mientras que Lydia Bosch solo podía decirle lo siguiente: «Deseando ya tu vuelta». Por su parte, Roberto Leal ha querido pronunciarse con el escueto comentario de «Gigante» que simboliza su admiración por el músico.