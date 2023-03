Dani Alves escribe una emotiva carta a Joana Sanz desde la cárcel

Dani Alves ha decidido explicarle a Joana Sanz, la que se convertirá en su ex mujer, cómo se siente ante la decisión que esta ha tomado de separarse definitivamente de él. El futbolista ha escrito desde Brians II, cárcel en la que actualmente se encuentra, una carta donde vuelca todos sus sentimientos. Es el programa 'Y ahora Sonsoles' el que transmitía estas letras en exclusiva y quien ponía sobre aviso a la modelo de la misma. Esta sería la respuesta definitiva ante la última visita de la misma a prisión, el pasado 13 de marzo, y la posterior formalización del divorcio. Más allá de si es considerado culpable o no, es una decisión "meditada y no se va a echar para atrás", como aseguraron los medios entonces.

Lamenta mucho que hayan tenido que llegar por aquí y sigue manteniendo su inocencia. Mientras permanezca en prisión provisional sin fianza como ahora, continuará en esa posición: "Lucharé hasta el final para pronto demostrar mi inocencia al mundo entero". Dani Alves tiene por delante un proceso judicial largo tras hacerse efectiva la denuncia de una joven por presunta agresión sexual en una discoteca. Para su todavía mujer solo hay comprensión y cariño. Le agradece todos los años que han pasado juntos, la familia que han formado y la fortaleza hasta el momento. "Lamento tu decisión y ansío que la vida nos brinde otra oportunidad. Comprendo el dolor que está causando la injusta situación", le confiesa. Está pasando por un momento de lo más delicado y emocional, al conflicto con su marido se sumó la muerte de su madre, por la que el futbolista regresó a España, e incluso la pérdida de una de sus queridas mascotas.

A continuación, puedes leer las palabras que le dedica a la que es la madre de sus hijos:

"Mi querida Joana

Fueron casi 8 años de mucho amor, cariño, respeto y cuidados mutuos, en particular los últimos años a tu lado todo parece más fácil y placeroso.

Tú y mis hijos, Dani Filho y Victoria, fue lo mejor que me pasó en mi vida.

Juntos hemos crecido desde el día en que nos conocimos, desde el primer minuto en que iniciamos una vida en común.

Nos acompañamos todos esos años, fortaleciéndonos y mimando uno la vida del otro.

Ahora, en estos difíciles momentos lamento tu decisión y ansío que la vida nos brinde otra oportunidad de volver a amarte.

Comprendo el dolor que está causando la injusta situación que estamos viviendo y entiendo que no hayas podido soportar toda esa presión.

Los hechos de los que se me acusan son ajenos a mí y a los valores que han guiado mi vida: el amor, el respeto y el esfuerzo.

Yo seguiré luchando como he hecho siempre, creyendo en mí con el apoyo y la confianza de quienes sabéis quien realmente soy: lucharé hasta el final con el amor incondicional de mis hijos, de mis padres y de quien siguen estando a mi lado, para pronto demostrar mi inocencia al mundo entero.

Dónde sea, como sea, lo que sea, pero para siempre en mi corazón.

Con mucho amor"

Joana Sanz sabía el contenido de la carta: mantiene contacto con Dani Alves

Tras publicarse en la tarde de Antena 3 la carta de Dani Alves a su mujer, quedaba por saber la reacción de la misma. Era Carlos Quílez de nuevo el que recibía un mensaje de Joana Sanz en el que le confirmaba que estaba al tanto del contenido de la carta. No le eran ajenas las palabras que le dedicaba el futbolista aunque sí se extrañaba que se hubieran publicado. Confirmó entonces que "sigue manteniendo contacto diario con él" y por eso ya estaba al tanto. Esto explicaría en qué formaba pensaba estar a su lado a pesar del punto y final de su matrimonio, como anticipó hace días cuando se confirmaba la separación. Esta misma mañana, con los medios que la recibían en el aeropuerto de Barcelona, se mostró segura con la decisión. Está ahora centrada en su trabajo y quiere seguir adelante: "La vida sigue, nadie se muere".