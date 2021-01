Marta López y Kiko Matamoros han cumplido su segundo aniversario como pareja y se han hecho unos regalos de lujo de los que te damos los altísimos precios.

Marta López y Kiko Matamoros el próximo 1 de febrero cumplirán 2 años como pareja. Un día que ambos han querido celebrar por todo lo alto, pues el 2019 supuso un antes y un después para ellos. Por esta razón, tirarán la casa por la ventana y así lo demuestra los primeros regalos que se han hecho por este segundo aniversario. La modelo lo ha querido compartir con sus seguidores en sus redes sociales, tres obsequios que no son aptos para todos los bolsillos, pues son de una firma de lujo. Ni mucho menos. Un plumífero de nylon ligero, unas zapatillas de piel de línea clásica y un neceser de viaje son los presentes que ella ha escogido para sorprender a su chico y darle, además, por adelantado. Pero ¿a cuánto asciende el montante? En SEMANA sabemos a cuánto asciende y la cifra es cuanto menos llamativa.

La joven de 23 años se tomó el domingo libre para disfrutar de una tarde de compras junto a amigas en un conocido centro comercial de la capital en el que hay grandes descuentos. Allí encontró los regalos perfectos y así lo demostró que, sin pensárselo los adquiriera. Kiko es un hombre con un gusto muy exquisito para la ropa, una pasión que conoce a la perfección Marta y por la que sin dudarlo se fue hasta Prada. Allí encontró estas deportivas con detalles sofisticados y piel de becerro de Prada, cuyo precio es más de 600 euros en temporada, un abrigo muy ligero que tiene una gran conductividad térmica de más de 1700 euros y un neceser, que supera los 500 euros. Aunque la granadina no ha dado detalles de lo que ha tenido que abonar por estos productos, lo cierto es que la Red desvela qué coste tiene cada uno de ellos. Eso sí, habría que tener en cuenta las rebajas que cada uno de estos tenía.

Ella, por su parte, adquirió también algunos caprichos para ella. Entre ellos, un mini bolso de la misma marca en color azul que supera los 900 euros, una sudadera de Burberry que en la web figura a casi 900 y unas botas de Chloe de 395 euros que a Marta López personalmente la cautivaron. Si bien sus gustos no son demasiado caros, ella asegura que le gusta invertir en determinadas piezas como bolsos o zapatos, que permanecerán mucho tiempo en su armario. Compras que no esconde y que no duda en mostrar en su perfil de Instagram, siendo consciente de las críticas que esto puede conllevar y es que Marta es una joven muy transparente pese a quien le pese.

Marta todavía no ha desvelado con qué le ha sorprendido Kiko Matamoros, quizás se guarde el secreto y siga siendo una incógnita para todos. Lo que está más que claro y ya casi nadie duda, es que Marta ha supuesto para el colaborador un soplo de aire fresco y que ambos son muy felices el uno con el otro.