La colaboradora de ‘El Hormiguero’ ha querido hacerle una pregunta a su marido, Sergio Ramos, a través de las redes sociales sobre un posible cambio de look. La respuesta del futbolista a Pilar Rubio no podemos pasarla por alto. ¡Morimos de amor!

Pilar Rubio y Sergio Ramos viven en una eterna luna de miel. La pareja no puede estar más enamorada y así lo demuestran en cada una de las apariciones públicas a las que acuden juntos. Aunque no es muy habitual verlos juntos, lo cierto es que cuando lo hacen derrochan amor y complicidad. Esto también lo vemos a través de las redes sociales, sobre todo hace apenas unos días, cuando la colaboradora de ‘El Hormiguero’ compartía unas fotos en las que la veíamos como una superheroína.

La presentadora le preguntaba a su marido qué le parecía que se hiciera un cambio de look como en de las imágenes: «Oye, pues un cambio de look no me vendría mal… ¿qué opinas mi amor, @sergioramos?». En ellas vemos a una Pilar Rubio con el pelo mucho más corto. Sergio Ramos no dudaba en contestarle públicamente: «Todo te queda bien, pero avísame si vienes con las armas a casa 😱 Te quiero, mi vida. Cambia por fuera, pero no cambies por dentro. ILY @pilarrubio_oficial«, le dedicaba de la manera más romántica.

De esta forma, Pilar y Sergio se dedican por primera vez un cruce de piropos de manera pública, demostrando que están muy enamorados. Forman una de las parejas más consolidadas de nuestro país y después de muchos años juntos, demuestran que la llama del amor sigue más viva que nunca entre ellos.

Este es el cruce de piropos que se han dedicado en redes sociales

No solo ha llamado la atención la respuesta de Sergio Ramos, también nos ha encantado la forma de llamarle que tiene Pilar Rubio. «Mi amor», le preguntaba sobre su opinión. La pareja no deja de sorprendernos y aunque no suelen compartir muchas publicaciones o dejar ver lo mucho que se quieren, de vez en cuando hacen una excepción y nos regalan detalles como estos.

Poco después de compartir esta publicación, Pilar Rubio quiso mostrar lo que hace Sergio Ramos cada vez que marca un gol. Sin dudarlo, el futbolista mira a la cámara y le dedica un «luego te llamo» y le manda un beso. Es una manía que tiene desde hace años cuando marca un gol, donde le avisa de que al terminar la llamará por teléfono, como siempre.

Sergio Ramos le dedica los goles a Pilar Rubio de esta forma

Pilar ha pasado unos días muy complicados después de que sufriera un accidente mientras hacía deporte. La presentadora ha querido revelar qué le ha ocurrido y el motivo por el que tiene que llevar un apósito en la frente. «Me iba a ir ya a trabajar y he pensado ‘a ver, con la mascarilla y el golpe que tengo aquí (mostrando el apósito de la frente) voy a tener una pinta’», comenzaba anunciando con el rostro visiblemente triste. Y lanzaba una pregunta de la que no hacía falta obtener respuesta: «¿queréis que os cuente que me ha pasado?».

Pilar Rubio se ha clavado un tornillo mientras practicaba deporte

La colaboradora de televisión se ha llevado un susto de muerte esta misma mañana mientras practicaba ejercicio físico. «Es increíble. Ayer no me estrello con el coche y hoy entrenando me he clavado un tornillo, directamente se ha incrustado en la frente y me ha levantado toda la piel. Bueno, cosas que pasan», anunciaba Pilar Rubio. Aún así, ha querido recuperar el optimismo y positividad que le caracteriza y ha asegurado que «seguro que hoy va a ser un buen día».