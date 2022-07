Sin poder contener las lágrimas en todo momento, así se ha dejado ver Anabel Pantoja al reencontrarse con Omar Sánchez en el plató de ‘Déjate querer’. La colaboradora, que ha iniciado un nuevo romance con el esgrimista Yulen Pereira en ‘Supervivientes’, ha reconocido que era la primera persona a la que deseaba ver al regresar a España. «Obviamente no sé cómo decirte, aunque suene raro, que te quiero. No puedo hablar en pasado».

«Yo no he querido hacerte daño, si lo he hecho perdóname. El daño está ahí. Si me pongo en tu lugar, yo habría cogido un avión directamente. Allí me olvidé de todo. Estaba en una burbuja. Pasó lo que tuvo que pasar», le ha dicho la sobrina de Isabel Pantoja al que continúa siendo su marido. También ha indicado que le costaba mirarle a los ojos. «No se me ha ido todo lo que hemos vivido. Espero que no se te olvide ese día tan bonito que pasamos, para mí es uno de los mejores de mi vida, que es cuando me casé contigo. Sabes que he luchado por ti muchísimo. Me he preguntado un montón de veces por qué no. Me fui diciéndote que ojalá. No se me olvida todo lo que hemos vivido y todas las conversaciones que hemos tenido».

Las palabras de Omar Sánchez a Anabel Pantoja

El canario ha confirmado que había vivido una etapa complicada, pero que ya estaba levantando cabeza. Sin ningún tipo de resentimiento le ha dado la enhorabuena por su nueva pareja. «Me alegro mucho que te hayas enamorado. Quiero toda la felicidad para ti. Te voy a querer siempre. Has sido una persona que has estado cuatro años en mi vida. No tengo ningún reproche». Le ha recordado que cuando se enamoraba era así de «loca». «Ha sucedido así. No voy a olvidar cuatro años juntos. Me quedo con lo bueno».

Omar Sánchez ha explicado que hubiera cambiado algunas cosas del concurso de Anabel. «Solo quiero decir que no tienes que pedir permiso, ni perdón, menos por enamorarte. Lo has hecho muy bien, te has enamorado, ¿Qué más puedes pedir? No pasa nada, la vida sigue. Yo estoy muy bien y feliz. Me has dado muchas cosas buenas». Además, el canario ha confirmado que ahora mismo no era posible una amistad entre ambos. «Eso requiere un poco de tiempo y asimilar muchas cosas. Te deseo lo mejor. Quién sabe si en un futuro sí podemos tener esa amistad o no».

Mientras que Anabel Pantoja ha reconocido que pensó en un momento que el canario no iba a querer verla. «Estabas en tu derecho. Si estás aquí es porque me quieres y crees que me lo merezco. He sido feliz cien por cien a tu lado. Ojalá tú sigas siendo feliz porque te lo mereces. Me gustaría que esto no fuera un adiós. Me gustaría que siempre estuvieras en mi vida. Yo sí quiero. Siempre me vas a tener para lo que necesites. Eres una persona increíble. Te agradeceré siempre todo lo que has hecho por mí y por los míos. Espero que te quedes con las cosas buenas que hemos vivido».