Paz Padilla se ha convertido en la protagonista del día. La presentadora de televisión no ha podido acudir este miércoles al homenaje que se le ha hecho a su gran amigo, Chiquito de la Calzada, en Huerin, Málaga. Esta se encuentra trabajando en Zahara de los Atunes, Cádiz, para una sesión de fotos para la firma que tiene junto a su hija, ‘No Ni Ná’.

Han sido muchos los asistentes, muchos de ellos, conocidos, los que han querido trasladarse hasta allí para rendir homenaje al humorista cuatro años después de su muerte. La Asociación del Humorismo Español ha descubierto la escultura de bronce que han colocado en una de las zonas más conocidas de su barrio.

Y Paz Padilla, sin quererlo, se ha convertido en objetivo de todas las críticas. Manuel Sarriá no entiende el motivo que ha llevado a la presentadora a no acudir: «No tengo ni idea, aquí cada uno viene porque lo siente o porque quiere estar y ya está, el que no está sus motivos habrá tenido, están los que tienen que estar y ya está. El que no está es porque no ha querido. Entiendo que estamos aquí los justos», ha recalcado.

Paz no ha podido acudir al homenaje de Chiquito de la Calzada

No ha sido tan rotundo el humorisa Manolo Medina, que entiende que las circunstancias no son las mejores para desplazarse. «Bueno, es que no sabemos por qué no han podido venir algunos amigos de Chiquito, por lo tanto no podemos decir nada. Evidentemente falta mucha gente pero también estamos en los tiempos que estamos, muchos no están aquí… es un poco complicado. Pero que tampoco pasa nada, yo creo que nosotros mismos representamos a los que no estén por si no han podido estar porque no han podido y todo tan bonito y tan perfecto», ha recalcado.