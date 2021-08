La modelo y su novio han sido duramente criticados por posar completamente desnudos en Instagram.

María Jesús Ruiz es una de esas personas con enorme capacidad para liarla a poco que se esfuerce. En muchas ocasiones, su vida personal, sus comentarios o sus actitudes han generado destacadas noticias. Una vez más, la que fuera Miss España en 2004 ha subido la temperatura de Instagram tras publicar una foto en la que posa completamente desnuda en la cama con su novio Curro. La estampa ha provocado una oleada de comentarios. Pero, para disgusto suyo, la mayoría de ellos han sido para criticar su gesto.

“¡Buenas noches!!” Feliz descanso a tod@s, a dormir…”, señala el polémico post. En cuestión de minutos, la publicación ha sumado más de 6.000 ‘likes’. Pero, como suele suceder en las redes sociales, nunca llueve a gusto de todos. Aunque a miles de personas les ha gustado su instantánea, a otros les ha parecido reprochable. Para muchos, la imagen ha resultado «fuera de lugar», «innecesaria» y hasta «obscena«. «Preocúpate por tus hijas» o «tus padres estarán contentos» señalan algunos usuarios.

La de Andújar se ha defendido respondiendo: «¿Dejo de querer a mis hijas por esta foto? Por dios, estamos en el siglo XXI. Me preocupo por ellas a diario, ¿qué tiene que ver eso con que yo suba la foto que me dé la gana con mi pareja?«. Incluso ha negado que haya publicado la foto con ánimos de lucro. «Tengo mi empresa y no necesito sacar dinero. Es mi perfil personal. No entiendo tu mensaje», ha explicado a una ‘hater’.

«Las críticas constructivas son siempre aceptadas»

Finalmente, Curro ha salido su defensa con unas líneas en las que se ha expresado de manera clara y tajante. «Buenas noches a todos. Las críticas constructivas siempre son aceptadas, las faltas de respeto no tienen sentido en un mundo en el que pedimos compresión a la orientación sexual, lucha contra el maltrato sea de la índole que sea… y luego una persona decide subir una foto sin contenido sexual ni nada por el estilo y se le tache de… lo que a cada cual le dé la gana», escribía.

El resultado de tanto vaivén es que María Jesús Ruiz ha decidido eliminar definitivamente la publicación. Cansada de intentar responder a tantos reproches, ha optado por hacer borrón y cuenta nueva. Y seguir adelante con su historia de amor con su pareja, a quien en numerosas ocasiones ha proclamado su amor.

«La vida a tu lado es más vida! #teamo @ertitocurro brindo por ti y nuestra felicidad al lado de nuestras peques. Lo único que no te perdonaré es no haber venido a buscarme mucho antes …. #mjruizfans💙 🌍 #mjruizfans #vida #amor #familia #mimundo #elefantes🐘 #verano2021 #vestida #por @lakamodaspain», escribía hace cinco semanas en su perfil de Instagram.