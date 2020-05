La pasión de Feliciano López por el vino no es ni mucho menos desconocida. El tenista ha revelado públicamente que el consumo moderado de esta bebida le ha traído muchísimas alegrías a su carrera y que, desde entonces, ha obtenido grandes beneficios de su parte. «Los mejores años de mi carrera deportiva han coincidido con los años en los que más he desarrollado mi afición por el vino. Siguiendo la dieta mediterránea, con el consumo moderado de vino incluido, podré seguir jugando a nivel profesional hasta los 50», ha asegurado el deportista en alguna ocasión. De hecho, posee una bodega en su increíble mansión, lo que demuestra que en su casa no solo hay trofeos. Ni mucho menos. Este es, sin duda, uno de sus rincones favoritos y allí guarda vinos de gran renombre. Uno de ellos es un Vega Sicilia Único del año 1981 cuyo precio asciende a más de 800 euros. Es su última adquisición y él está encantado con este ‘capricho’, tanto que se lo ha recomendado a sus seguidores a través de las redes sociales. Sin embargo, la acogida de su sugerencia no ha sido del todo positiva, ya que su precio no es apto para todos los mortales.

«Queridos amigos y frikis del vino: Si buscáis una botella de vino especial,de una añada que significa algo importante, o simplemente queréis comprar vino rico os recomiendo @luxury_wine. Este @temposvegasicilia_ VS Único del año que nací es mi última adquisición. Descansará en la bodega hasta que llegue ese momento especial y merezca la pena abrirlo! Un fuerte abrazo a todos y mucho ánimo. Salud», ha escrito Feliciano López junto a una fotografía en la que posa junto a la tan preciada botella de vino. No obstante, en ella no revela el precio, SEMANA ha indagado para saber a cuánto asciende. Aunque depende de la página en la que lo adquieras, este vino tinto fino que corresponde a viñedos de más de 35 años de edad y que lleva más de diez años en barrica supera en la mayoría de empresas los 800 euros.

Su roble es francés y americano y lo definen como «una cata dulce y madura, con un toque de violetas. Magnífico gusto a granos de café. Celestiales, dulces y gráciles taninos». Pero esto no es suficiente para muchos, menos aún si se tienen en cuenta los difíciles tiempos y crisis económica que hay actualmente. «Claro cariño no todos podemos pagar ese dinero» o «si tuviera ese dinero claro que sí» u «ojalá tener ese pastizal para darme el capricho» son solo algunos de los comentarios que demuestran que no esta recomendación no es accesible para todo el mundo. Su alto precio no convence a todos por igual, aunque en su mayoría estarían encantados de deleitarse con este vino tan exquisito.

Feliciano López en el ojo del huracán

El tenista volvía a la palestra mediática este fin de semana después de que su expareja, Alba Carrillo, confesara que había tenido que ir al psicólogo cuando Feliciano López le pidió matrimonio. «Soy demasiado pasional, pero cuando tienes a alguien que depende de ti tienes que respirar dos veces antes», afirmó en ‘Viva la vida’.

Unas impactantes declaraciones que llegan años después de que ella y Feliciano López decidieran poner punto y final a su matrimonio. Él, por su parte, se encuentra confinado junto a su actual esposa, Sandra Gago, con quien, según sus propias palabras, la cuarentena ha sido «una prueba de fuego».